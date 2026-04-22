Gullit heeft nieuws: meerdere Oranje-spelers zwaaien af na WK 2026

22 april 2026, 07:58   Bijgewerkt: 08:34
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Ruud Gullit heeft veel vertrouwen in het Nederlands elftal richting het aankomende WK, zo laat hij weten in zijn column voor De Telegraaf. De voetballegende wijst daarbij op meerdere succesfactoren. Zo denkt hij dat Virgil van Dijk en Memphis Depay na het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico zullen afzwaaien, wat volgens hem voor extra motivatie zorgt.

Oranje neemt in juni en juli deel aan het grootste WK aller tijden. Nog niet veel analisten zijn lovend over de kansen van de selectie van Ronald Koeman, maar Gullit denkt daar anders over. “Wie de Champions League ziet, moet bekennen dat we in Nederland achterlopen. Het mag allemaal wel iets sneller in de Eredivisie. Ondanks die constatering geeft het Nederlands elftal mij het gevoel dat er iets staat te gebeuren met Oranje op het WK 2026”, steekt hij van wal.

Twee Oranje-spelers stoppen na WK

Gullit wijst op de recente prestaties van Oranje onder Koeman: de halve finale op het EK 2024 en de kwartfinale-uitschakeling in de Nations League tegen Spanje. “De potentie is er dus om hoge ogen te gooien in Canada, Mexico en de Verenigde Staten”, denkt de ex-middenvelder.

Bovendien verwacht Gullit dat er nog een ander sentiment meespeelt binnen het Nederlands elftal: “Voor internationals als Van Dijk en Depay zal dit waarschijnlijk hun laatste WK zijn en dat zal extra motivatie geven”, stelt hij. Tijdens het WK van 2030 (in Spanje, Portugal en Marokko) is Van Dijk 39 jaar, terwijl Depay dan 36 is.

Depay liet zich eerder deze maand nog uit over zijn Oranje-toekomst. "Als ik mijn voetbalschoenen echt ophang en stop, mogen mensen hun conclusie trekken, maar die tijd is nog niet gekomen. Veel mensen dachten dat ik klaar was toen ik naar Brazilië trok, maar ik doe nog gewoon mijn ding voor Oranje. Ik ben pas 32 jaar", sprak hij bij Kick 't Met.

Het is overigens nog maar de vraag of de topscorer aller tijden aanwezig is op het aanstaande WK. De spits sukkelt momenteel met blessures bij Corinthians, mede door een fout van de medische staf.

“Het vertrouwen in Oranje over onze landsgrenzen is trouwens onbegrensd. In Nederland zijn we vrij pessimistisch, maar elders worden we gezien als een kanshebber voor de wereldtitel. Dat zal niet voor niets zijn”, aldus Gullit.

Gullit, doe ff een linkje naar een serieuze site die Nederland tipt als wereldkampioen.

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

Complete Stand

