'Dennis te Kloese rekent op recordtransfer bij Feyenoord'

22 april 2026, 07:25
Dennis te Kloese
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Voor Feyenoord lonkt een toptransfer. Voetbal International bevestigt dat Manchester City zich heeft gemengd in de strijd om Givairo Read en sluit niet uit dat de negentienjarige rechtsback uitgroeit tot duurste speler ooit van Feyenoord.

Journalist Martijn Krabbendam schrijft dat de selectie van Feyenoord ‘voor een make-over’ staat. Algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese hoopt op forse inkomsten. “Aan de bovenkant rekent Te Kloese op weer een recorddeal zeker nu Manchester City zich heeft gemengd in de strijd om Givairo Read.”

Bayern München schijnt al dertig miljoen euro te willen betalen, maar de interesse van Man City zou die prij kunnen opdrijven. De kersverse kampioen van Duitsland zou nog wel de beste papieren hebben.

Ook een andere speler kan een topbedrag opleveren: competitietopscorer Ayase Ueda. De Japanner kan zijn marktwaarde nog wat opvijzelen tijdens het WK. “Na drie jaar Feyenoord is Ueda toe aan een nieuwe stap.” Afgelopen zomer toonde VfL Wolfsburg belangstelling voor Ueda.

Bovendien zou Anis Hadj Moussa zich kunnen opmaken voor een transfer. “Feyenoords meest creatieve aanvaller gaat ook naar het WK. Nu al is er interesse en die zal alleen maar verder toenemen. Gaat Feyenoord straks Read, Ueda en Hadj Moussa verkopen?”

Wie is de duurste Feyenoorder aller tijden?

Feyenoord verkocht de afgelopen drie jaar Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion), Santiago Giménez (AC Milan), Igor Paixão (Olympique Marseille) en Orkun Kökçu (Benfica) voor bedragen rond de 30 miljoen euro. De enige deal waarvan de transfersom officieel werd bekendgemaakt, was die van Kökçü: voor minstens 25 en maximaal 30 miljoen euro vertrok hij naar Portugal.

De andere transfersommen zijn nooit officieel gecommuniceerd, maar bij het vertrek van Giménez in februari 2025 spraken veel media van een recorddeal. De NOS berichtte destijds over een som van naar verluidt 35 miljoen euro. De Mexicaan lijkt dus de recordverkoop van Feyenoord en het valt nog te bezien of Read daar overheen kan gaan.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

En dan ook investeren in spelers die er al staan. Dat Va Bommel en straks Mijnans naar PSV gaan is geen goede zaak. Dat soort jongens moeten wij hebben.

En dan ook investeren in spelers die er al staan. Dat Va Bommel en straks Mijnans naar PSV gaan is geen goede zaak. Dat soort jongens moeten wij hebben.

Givairo Read

Givairo Read
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 19 jaar (2 jun. 2006)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
12
0
2024/2025
Feyenoord
26
2
2023/2024
Feyenoord
0
0
2022/2023
Volendam II
24
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
30
44
74
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

