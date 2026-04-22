Voor Feyenoord lonkt een toptransfer. Voetbal International bevestigt dat Manchester City zich heeft gemengd in de strijd om en sluit niet uit dat de negentienjarige rechtsback uitgroeit tot duurste speler ooit van Feyenoord.

Journalist Martijn Krabbendam schrijft dat de selectie van Feyenoord ‘voor een make-over’ staat. Algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese hoopt op forse inkomsten. “Aan de bovenkant rekent Te Kloese op weer een recorddeal zeker nu Manchester City zich heeft gemengd in de strijd om Givairo Read.”

Artikel gaat verder onder video

Bayern München schijnt al dertig miljoen euro te willen betalen, maar de interesse van Man City zou die prij kunnen opdrijven. De kersverse kampioen van Duitsland zou nog wel de beste papieren hebben.

Ook een andere speler kan een topbedrag opleveren: competitietopscorer Ayase Ueda. De Japanner kan zijn marktwaarde nog wat opvijzelen tijdens het WK. “Na drie jaar Feyenoord is Ueda toe aan een nieuwe stap.” Afgelopen zomer toonde VfL Wolfsburg belangstelling voor Ueda.

Bovendien zou Anis Hadj Moussa zich kunnen opmaken voor een transfer. “Feyenoords meest creatieve aanvaller gaat ook naar het WK. Nu al is er interesse en die zal alleen maar verder toenemen. Gaat Feyenoord straks Read, Ueda en Hadj Moussa verkopen?”

Wie is de duurste Feyenoorder aller tijden?

Feyenoord verkocht de afgelopen drie jaar Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion), Santiago Giménez (AC Milan), Igor Paixão (Olympique Marseille) en Orkun Kökçu (Benfica) voor bedragen rond de 30 miljoen euro. De enige deal waarvan de transfersom officieel werd bekendgemaakt, was die van Kökçü: voor minstens 25 en maximaal 30 miljoen euro vertrok hij naar Portugal.

De andere transfersommen zijn nooit officieel gecommuniceerd, maar bij het vertrek van Giménez in februari 2025 spraken veel media van een recorddeal. De NOS berichtte destijds over een som van naar verluidt 35 miljoen euro. De Mexicaan lijkt dus de recordverkoop van Feyenoord en het valt nog te bezien of Read daar overheen kan gaan.