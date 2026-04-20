Robert Maaskant heeft zich zondagavond niet populair gemaakt in het programma De Oranjezondag. De oud-trainer van onder meer Helmond Sport en NAC Breda ontving zelfs dreigende berichten na zijn televisieoptreden.

Maaskant schuift als voetbaldeskundige regelmatig aan in de talkshow van Hélène Hendriks. Zo ook zondagavond, toen hij in discussie raakte met mediadeskundige Victor Vlam. Het gesprek ging overigens niet over voetbal; de heren werden het niet eens over voormalig politica Sigrid Kaag.

Een dag later blikt Maaskant bij Sportnieuws.nl terug op dat moment: "Ik vind dat als je daar gaat zitten, je ook wel wat mag zeggen. Maar ik was het gewoon niet met hem eens." Over de felle bewoordingen van Vlam zegt hij: "Dat is ook een beetje zijn kunstje natuurlijk, om daarop te gaan ageren. Ik weet niet eens of hij wel achter zijn standpunt staat, maar het is natuurlijk vermakelijke tv."

De uitzending op SBS6 leverde Maaskant direct vervelende reacties op: "Dat is ook een beetje de reden dat ik geen sociale media heb. Ik kreeg vanochtend al allerlei dreigverhalen op mijn bedrijfsmail. Dat was vrij onvriendelijk."

