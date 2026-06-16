WK-scheidsrechter spreekt zich uit over 'White Power'-gebaar, FIFA velt oordeel

De FIFA pleit Shaun Evans vrij, na een handgebaar dat door sommigen werd uitgelegd als een verwijzing naar ‘White Power’. De Australische official ontkent met klem dat hij bewust een boodschap wilde afgeven en spreekt van een onbewuste beweging.

De controverse ontstond voorafgaand aan de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao (7-1). Tijdens een uitzending schakelden de tv-camera’s naar de VAR-ruimte, waar Evans enkele seconden in beeld kwam terwijl hij een handgebaar maakte. Op sociale media en daarbuiten leidde dat vrijwel direct tot discussie.

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Het bewuste gebaar, waarbij duim en wijsvinger elkaar raken terwijl de overige vingers gestrekt blijven, wordt traditioneel gezien als een teken voor ‘oké’. Tegelijkertijd wordt hetzelfde symbool de laatste jaren ook in verband gebracht met extreemrechtse groeperingen en ‘White Power’-symboliek.

Evans reageert op beschuldigingen

Antidiscriminatieorganisatie Fare Network stelde kort na het incident dat het gebaar volgens haar experts sterk leek op een symbool dat binnen extreemrechtse kringen wordt gebruikt. FIFA liet aanvankelijk weten op de hoogte te zijn van de situatie, maar onthield zich toen nog van verdere opmerkingen.

Een dag later komt Evans zelf met een uitgebreide reactie. De ervaren Australische official benadrukt dat er geen enkele bedoeling achter de beweging zat.

"Ik wil duidelijk maken dat ik niet bewust een handgebaar of symbool heb gemaakt om een boodschap, overtuiging, spel of verbondenheid van welke aard dan ook uit te dragen", verklaarde hij.

Volgens Evans is een onbewuste spiertrekking de enige verklaring die hij kan geven. "De enige uitleg die ik kan geven, is dat het om een onvrijwillige, onbewuste beweging ging. Op dat moment had ik zelf niet eens door dat ik het deed."

Hij wijst er bovendien op dat beelden van later in de wedstrijd laten zien dat hij dezelfde beweging vaker maakte terwijl hij een pen tussen zijn vingers hield.

"De berichtgeving die daarna ontstond, weerspiegelt absoluut niet wie ik ben. Natuurlijk begrijp ik hoe het gebaar is geïnterpreteerd en dat betreur ik, maar ik wil heel duidelijk stellen dat ik dit symbool niet bewust of opzettelijk heb gemaakt."

FIFA ziet geen overtreding

Na onderzoek heeft de onafhankelijke disciplinaire commissie van FIFA de zaak gesloten. De wereldvoetbalbond ziet geen aanleiding voor verdere stappen.

"De onafhankelijke disciplinaire commissie van FIFA kan bevestigen dat er na onderzoek naar de zaak rond assistent-VAR Shaun Evans geen bewijs is gevonden voor een overtreding van de disciplinaire code van de FIFA", luidt het oordeel. Daarbij nam de commissie ook kennis van de verklaring van Evans.

Voor de Australiër betekent dat een einde aan een onrustige periode. "Het is de grootste eer uit mijn carrière om actief te zijn op een wereldkampioenschap. Ik kijk ernaar uit om mijn collega’s tijdens de rest van het toernooi te blijven ondersteunen", aldus Evans.

De voormalig metselaar uit de Australische staat Victoria behoort tot de meest ervaren arbiters van zijn land. Sinds 2017 is hij FIFA-scheidsrechter en na een rol als videoscheidsrechter op het WK van 2022 werd hij ook voor het huidige toernooi opnieuw geselecteerd als VAR.