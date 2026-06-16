WK-deelnemer moet de bus uit, speurhonden doorzoeken bagage van alle spelers

Uruguay heeft vlak voor zijn eerste WK-wedstrijd tegen Saoedi-Arabië opnieuw te maken gekregen met opvallende problemen in de Verenigde Staten. Terwijl de ploeg van bondscoach Marcelo Bielsa zich maandagavond opmaakte voor de aftrap van het duel in Miami, verschenen op sociale media beelden van een uitgebreide veiligheidscontrole bij aankomst in het gastland.

Op de video's is te zien hoe de Uruguayaanse internationals direct na hun landing op een rij worden gezet terwijl speurhonden worden ingezet voor een grondige inspectie van de bagage. Naast de teambus worden koffers één voor één gecontroleerd, wat online tot veel reacties leidt.

Artikel gaat verder onder video

De opmerkelijke controle komt slechts een dag nadat Uruguay al werd getroffen door flinke reischaos. De Zuid-Amerikanen konden zondag namelijk niet volgens planning van hun trainingskamp in het Mexicaanse Cancún naar Miami vliegen. Het toestel waarmee de selectie zou reizen beschikte niet over de juiste vergunningen om de vlucht naar de Verenigde Staten uit te voeren.

Daardoor zat de Uruguayaanse ploeg minder dan 24 uur voor de aftrap van het duel met Saoedi-Arabië nog altijd vast in Mexico. De nationale bond wees aanvankelijk naar de FIFA als verantwoordelijke voor de problemen, maar de wereldvoetbalbond stelde later dat sprake was van een fout van de luchtvaartmaatschappij. Volgens de FIFA ontbraken de benodigde documenten voor de vlucht en bood de betrokken maatschappij daarvoor excuses aan.

De vertraging zorgde voor frustratie binnen de Uruguayaanse delegatie. Ook voormalig topspeler Diego Forlán liet zich op sociale media kritisch uit over de situatie en vroeg zich openlijk af wie verantwoordelijk was voor de problemen.

Uiteindelijk werd alsnog een oplossing gevonden, waarna Uruguay naar Florida kon afreizen. Bielsa verscheen na aankomst zelfs nog op zijn geplande persconferentie en benadrukte dat de reisperikelen geen invloed zouden hebben op de voorbereiding van zijn ploeg. Aanvoerder José María Giménez erkende wel dat het geen ideale situatie was, maar stelde dat de selectie de extra uren in het hotel gebruikte om zoveel mogelijk rust te pakken.

Alsof de reischaos nog niet genoeg was, moest de selectie bij aankomst in de Verenigde Staten vervolgens een uitgebreide veiligheidscontrole ondergaan. De beelden daarvan verspreidden zich razendsnel op sociale media en vormen het nieuwste hoofdstuk in een toch al turbulente aanloop naar het WK voor Uruguay.