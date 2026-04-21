Feyenoord neemt afscheid van de 'last resort' die de club verdeelde

21 april 2026, 20:31
Feyenoord-spelers Tobias van den Elshout en Anel Ahmedhodzic
Foto: © Imago
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Met het vertrek van technisch manager Mark Ruijl ziet Feyenoord ‘know-how, dossierkennis én een netwerk’ de deur uitlopen, zo schrijft Voetbal International na gesprekken met insiders. De technisch manager had vrijdag zijn laatste werkdag in De Kuip.

Ruijl gaat volgende maand aan de slag als technisch directeur bij Excelsior. Bij Feyenoord waren de meningen over hem verdeeld, maar wel is duidelijk dat hij beschikte over kennis en een goed netwerk in de voetballerij. Daarmee was hij van waarde bij het bezegelen van meerdere in- en uitgaande transfers.

“Ruijl heeft in verschillende functies – eerst gaf hij leiding aan de scouting onder Frank Arnesen, later ging hij Dennis te Kloese assisteren als technisch manager – niet alles goed gedaan bij Feyenoord en lag wat onder vuur bij de raad van commissarissen”, stelt journalist Martijn Krabbendam. “Hem wordt de komst van Gonçalo Borges en Jordan Lotomba aangewreven, maar tegelijkertijd was hij ook betrokken bij de komst van onder anderen Santiago Giménez, Mats Wieffer, Fredrik Aursnes en, begin deze zomer, Jordan Bos.”

In samenwerking met de scouting werd Ruijl bij Feyenoord vaak ingezet als last resort. In veel gevallen was hij de dealmaker als een speler in allerijl moest worden gekocht of verkocht. In korte tijd slaagde hij erin om meerdere overbodige spelers te verhuren aan andere clubs, terwijl hij ook bijsprong bij de zoektocht naar versterking vlak voor een transferdeadline. Krabbendam wijst op de transfers van In-Beom Hwang en Anel Ahmedhodzic, die snel geregeld moesten worden.

Algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese is belast met de zoektocht naar een opvolger. Kees van Wonderen leek in een technische functie aan de slag te gaan bij Feyenoord, maar een verschil van inzicht met trainer Robin van Persie zette een streep door zijn komst. Toch sluit Van Wonderen niet uit dat hij in de zomer toch nog naar Feyenoord gaat.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
30
44
74
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

