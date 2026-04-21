Sparta geconfronteerd met mogelijke nieuwe trainer: 'Jij pint het nu op één naam'

21 april 2026, 19:14
De spelers van Sparta Rotterdam
Foto: © Imago
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Sparta Rotterdam wil niet bevestigen dat Paul Simonis de gedroomde nieuwe trainer is. Door het aangekondigde vertrek van Maurice Steijn is technisch directeur Gerard Nijkamp op zoek naar een oefenmeester voor volgend seizoen.

Nijkamp, die zelf onlangs zijn contract verlengde tot medio 2030, vertelt met meerdere kandidaten te hebben gesproken. “Dat is gaande”, laat hij weten aan ESPN. “We komen in een fase waarin we het hopelijk kunnen afronden, want het nieuwe seizoen klopt op de deur. Maar we willen dit seizoen eerst, met Maurice heel goed afsluiten.”

De verslaggever vraagt Nijkamp naar Simonis, die clubloos is na zijn ontslag bij VfL Wolfsburg en wordt gezien als belangrijke kandidaat. “Jij pint op één naam, het kunnen er meerdere zijn”, zegt Nijkamp echter. “We kijken naar kandidaten en hoe ze zich kunnen verhouden tot het plan dat we hebben. Wij zoeken naar een trainer die hand in hand, met de directie, en eigen staf succesvol kan zijn. Zoals Maurice dat ook is geweest.”

Nijkamp heeft grote dromen voor Sparta in de komende jaren. De nieuwe trainer moet hem helpen die te verwezenlijken. “Met elkaar een keer Europa in en uiteraard de beker”, beschrijft de directeur wat hij graag nog wil bereiken met Sparta. “Ik ben er heilig van overtuigd dat het mogelijk is.”

Paul Simonis zou een toptrainer zijn voor Sparta

Paul Simonis

Paul Simonis
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (14 feb. 1985)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
8
Heerenveen
30
3
44
9
Groningen
30
5
42
10
Sparta
30
-14
42
11
Go Ahead
30
5
36
12
Fortuna
30
-11
36

