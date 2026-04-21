Sparta Rotterdam wil niet bevestigen dat Paul Simonis de gedroomde nieuwe trainer is. Door het aangekondigde vertrek van Maurice Steijn is technisch directeur Gerard Nijkamp op zoek naar een oefenmeester voor volgend seizoen.

Nijkamp, die zelf onlangs zijn contract verlengde tot medio 2030, vertelt met meerdere kandidaten te hebben gesproken. “Dat is gaande”, laat hij weten aan ESPN. “We komen in een fase waarin we het hopelijk kunnen afronden, want het nieuwe seizoen klopt op de deur. Maar we willen dit seizoen eerst, met Maurice heel goed afsluiten.”

De verslaggever vraagt Nijkamp naar Simonis, die clubloos is na zijn ontslag bij VfL Wolfsburg en wordt gezien als belangrijke kandidaat. “Jij pint op één naam, het kunnen er meerdere zijn”, zegt Nijkamp echter. “We kijken naar kandidaten en hoe ze zich kunnen verhouden tot het plan dat we hebben. Wij zoeken naar een trainer die hand in hand, met de directie, en eigen staf succesvol kan zijn. Zoals Maurice dat ook is geweest.”

Nijkamp heeft grote dromen voor Sparta in de komende jaren. De nieuwe trainer moet hem helpen die te verwezenlijken. “Met elkaar een keer Europa in en uiteraard de beker”, beschrijft de directeur wat hij graag nog wil bereiken met Sparta. “Ik ben er heilig van overtuigd dat het mogelijk is.”