Dumfries vanavond niet in De Kuip, Nederlandse clubs profiteren van transfer

staat op het punt om zijn transfer naar Real Madrid af te ronden, zo meldt Matteo Moretto op het YouTube kanaal van Fabrizio Romano. De dertigjarige rechtsback wordt op korte termijn in Spanje verwacht voor een medische keuring. De verdediger ontbreekt daardoor vanavond bij de wedstrijd van het Nederlands elftal, dat in De Kuip een uitzwaaiwedstrijd speelt tegen Algerije. Dumfries moet een schorsing uitzitten vanwege een rode kaart die hij opliep in een eerder oefenduel.

De overgang van de Oranje-international naar de Spaanse hoofdstad is inmiddels in kannen en kruiken. Real Madrid licht een afkoopclausule van twintig miljoen euro in het contract van de vleugelverdediger, die bij zijn nieuwe werkgever een verbintenis tot medio 2030 gaat tekenen. Bij De Koninklijke moet Dumfries de opvolger worden van clubicoon Dani Carvajal en gaat hij naar alle waarschijnlijkheid samenwerken met trainer José Mourinho. De transfer kan definitief beklonken worden zodra Florentino Pérez op 7 juni de presidentsverkiezingen van de club wint.

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Verschillende Nederlandse clubs houden een financieel extraatje over aan deze overstap. Vanwege een solidariteitsvergoeding ontvangt Sparta Rotterdam driehonderdduizend euro, krijgt PSV tweehonderdduizend euro op de rekening gestort en kan sc Heerenveen honderdduizend euro bijschrijven. Ook de amateurclubs Barendrecht en VV Smitshoek profiteren mee van de miljoenentransfer. Met de naderende handtekening in Madrid sluit Dumfries een succesvolle periode van vijf seizoenen bij Internazionale af. In Milaan kwam de verdediger tot 207 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 27 doelpunten en 28 assists. Met de Nerazzurri won de international onder meer twee landstitels en driemaal de Coppa Italia.