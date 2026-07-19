Dit vinden Nederlandse kijkers van de halftime show tijdens de WK-finale

De eerste halftime show ooit tijdens een WK-finale heeft zondagavond direct een stortvloed aan reacties losgemaakt. Wereldsterren als Justin Bieber, Madonna, Shakira en BTS betraden tijdens de rust van Spanje - Argentinië het podium in het New York New Jersey Stadium.

De circa twaalf minuten durende show was vooraf al aangekondigd als een historisch spektakel op het snijvlak van voetbal, muziek en maatschappelijke impact. De show werd geopend door Madonna, die haar hit Music uit 2000 zong. Ze reed in een auto richting het veld, samen met onder meer de Braziliaanse oud-topvoetballers Ronaldinho en Ronaldo. Vervolgens dirigeerde Gustavo Dudamel een orkest dat de melodie van Seven Nation Army speelde, met muziek van personages uit The Muppets en Sesamstraat.

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Daarna nam Kpop-band BTS het over met hun hit Dynamite. De personages Ted Lasso en Coach Beard uit de populaire serie Ted Lasso voerden daarna een gesprek met elkaar en introduceerden Justin Bieber. Die bracht een speciale WK-editie van zijn nummer Everything Hallelujah ten gehore.

Shakira en Burna Boy traden daarna op met Dai Dai, het officiële nummer voor het WK 2026. Een koor van kinderen sloot het optreden af.

De halftime show stond niet alleen in het teken van entertainment. Met het optreden werd aandacht gevraagd voor het FIFA Global Citizen Education Fund. Dat fonds wil honderd miljoen dollar ophalen om kinderen wereldwijd toegang te geven tot onderwijs en voetbal. Voorafgaand aan de finale was daarvan al meer dan vijftig miljoen dollar ingezameld.

Kijkers reageren massaal

Op sociale media verschenen tijdens en kort na de show duizenden reacties. Veel daarvan zijn negatief: voetbalfans laten weten dat ze niet zitten te wachten op de show. "Van mij had de show gehalveerd mogen worden", klinkt het bijvoorbeeld. Toch zijn er ook de nodige kijkers die positief verrast zijn. "Alle criticasters ten spijt, maar zo’n halftime show is toch wel geweldig hoor", schrijft een kijker.

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