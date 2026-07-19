Meting wijst uit: zo lang duurde de rust tijdens de WK-finale

De WK-finale tussen Spanje en Argentinië stond zondag niet alleen in het teken van de strijd om de wereldtitel, maar ook van de eerste halftime show in de geschiedenis van het toernooi. Het optreden zorgde ervoor dat de rust in New York aanzienlijk langer duurde dan voetballiefhebbers gewend zijn. FCUpdate zette de stopwatch aan.

Normaliter duurt de rust van een voetbalwedstrijd vijftien minuten. Door de halftime show, geïnspireerd op de Amerikaanse Super Bowl, moesten spelers en supporters in het MetLife Stadium echter langer wachten op de aftrap van de tweede helft. Vanaf het rustsignaal tot het eerste fluitsignaal na de pauze verstreken exact 27 minuten en 23 seconden. De show, met optredens van onder anderen Madonna, Shakira, Burna Boy en Justin Bieber, duurde ongeveer elf minuten. Daarnaast ging tijd verloren aan het op- en afbouwen van het podium op het speelveld.

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Dat de FIFA een halftime show introduceerde tijdens de WK-finale, leidde vooraf al tot veel kritiek. Zo werden vraagtekens gezet bij de gevolgen van de langere rustperiode voor de spelers, terwijl ook de verdere commercialisering van het voetbal ter discussie werd gesteld.

Opvallend genoeg lijkt de FIFA met de verlengde rust bovendien af te wijken van de eigen spelregels. In de officiële Laws of the Game staat namelijk dat de rust tijdens een wedstrijd niet langer dan vijftien minuten mag duren. Voor de WK-finale maakte de wereldvoetbalbond echter een uitzondering om ruimte te creëren voor de halftime show.