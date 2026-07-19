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LIVE WK 2026 | Spanje dringt aan in slotfase WK-finale, houdt Argentinië stand?

19 juli 2026, 20:55   Bijgewerkt: 22:56
Spanje - Argentinië
Foto: © Imago
4 reacties
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Wie kroont zich tot winnaar van het WK 2026: de geslepen titelverdediger Argentinië of tóch het makkelijk combinerende Spanje? Vanavond komen we erachter, als beide grootmachten om 21.00 uur beginnen aan de WK-finale in het MetLife Stadium in New Jersey, vlak buiten de stad New York. De schijnwerpers zijn nadrukkelijk gericht op de grootste blikvangers van beide landen: leidt Lionel Messi de Argentijnen op zijn 39ste voor de tweede keer naar de wereldtitel, of wordt hij vanavond onttroond door de twintig jaar jongere Lamine Yamal? Mis niets en volg de WK-finale Spanje - Argentinië in dit liveblog van FCUpdate.

LIVE WK 2026: Spanje - Argentinië

Sorteer op:

2m geleden

23:00

🟨83' - Geel Fernández (0-0)

Argentinië wil counteren maar Fernández wordt van de bal gezet. Vincic ziet er geen overtreding in, waarop de Argentijn een wegwerpgebaar produceert dat hem geel oplevert. Het cynische applausje dat Fernández dan laat volgen blijft wel onbestraft.

4m geleden

22:58

81' - Kopbal Laporte (0-0)

Williams zet voor vanaf rechts, Laporte komt bij de tweede paal tot een kopbal maar die mist kracht en is een prooi voor Martínez.

5m geleden

22:57

80' - Slotfase nu echt ingegaan (0-0)

Nog tien minuten plus blessuretijd is wat ons resteert. Spanje domineert de tweede helft, maar dit is óók de fase waarin Argentinië het in de vorige ronden vaak wist te beslissen.

7m geleden

22:56

79' - Cubarsí gaat er onderdoor (0-0)

Cubarsí kan bijna koppen uit de corner van Williams, maar komt net tekort.

8m geleden

22:55

77' - Schot Cubarsí (0-0)

Nu Cubarsí met een pegel van afstand, die Martínez niet klem krijgt. Merino kan niks met de rebound, wel een corner voor Spanje.

9m geleden

22:54

77' - Schot Pedri (0-0)

Pedri wordt fel op de huid gezeten maar komt tot een schot, dat gepakt wordt door Martínez. 

10m geleden

22:53

🔄75' - Dubbele wissel Spanje (0-0

Olmo en Baena mogen gaan zitten, Nico Williams en Mikel Merino komen erin. Laatstgenoemde was matchwinner in de achtste én kwartfinale, kan hij het vandaag nog een keer doen voor Spanje?

11m geleden

22:52

74' - Yamal wil te mooi (0-0)

Yamal komt erlangs bij Tagliafico, maar raakt de bal verkeerd als hij wil voorzetten met buitenkant rechts: achterbal.

14m geleden

22:49

71' - En door! (0-0)

De bal rolt inmiddels weer. Het laatste kwart is onderweg, met Spanje als bovenliggende partij. Maken ze het af, of sleept Argentinië er een verlenging - of zelfs een zege uit?

15m geleden

22:48

🔄70' - Dubbele wissel Argentinië (0-0)

Medina en Simeone zijn erin gekomen, voor Romero en De Paul.

17m geleden

22:45

🫗68' - Drinkpauze

Terwijl een Argentijn - niet helemaal duidelijk wie, maar op het oog Álvarez - erbij is gaan zitten fluit Vincic dat het tijd is voor de tweede drinkpauze.

18m geleden

22:44

67' - Redding Martínez (0-0)

Na weer een afgeslagen corner komt de bal terug bij Yamal. Die dribbelt tussen twee tegenstanders door en zet goed voor op Torres, wiens kopbal wordt gepakt door Martínez.

20m geleden

22:43

66' - Martínez weer mis (0-0)

Bij de tweede corner grabbelt Martínez mis, maar Olmo kan dat niet afstraffen.

20m geleden

22:42

64' - Schot Olmo (0-0)

Vincic geeft twee keer voordeel in dezelfde aanval van Spanje, waaruit Olmo het uiteindelijk probeert van afstand. Zijn schot met stuit verrast Martínez bijna, maar de doelman raakt 'm wel aan en ziet de bal tot zijn opluchting naast gaan: corner voor Spanje. Die wordt bij de eerste paal weggewerkt, opnieuw voor gebracht door Yamal en dan door Tagliafico over de achterlijn gekopt.

24m geleden

22:39

🔄62' - Dubbele wissel Spanje (0-0)

Ruiz en Oyarzabal gaan eruit; in hun plaatsen komen Ferran Torres en Pedri erin.

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Kramer
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Kramer
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Og og deze scheids trekt weer geen kaarten voor Argentinië hoor.

BartVanderVeen24
854 Reacties
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BartVanderVeen24
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Dit is het tweede corrupte WK op rij. Ik durf te zeggen dat die Sloveen steekpenningen gekregen

Kaozz
169 Reacties
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Kaozz
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Ongekend. Oom deze scheids weer. Overtreding op Olmo is gewoon geel

Kaozz
169 Reacties
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Kaozz
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Je mag toch hopen dat het voetbal gewoon wint en Spanje de titel opstrijkt

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.070 Reacties
1.392 Dagen lid
20.232 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Og og deze scheids trekt weer geen kaarten voor Argentinië hoor.

BartVanderVeen24
854 Reacties
1.392 Dagen lid
3.928 Likes
BartVanderVeen24
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    + 1
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Dit is het tweede corrupte WK op rij. Ik durf te zeggen dat die Sloveen steekpenningen gekregen

Kaozz
169 Reacties
45 Dagen lid
394 Likes
Kaozz
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Ongekend. Oom deze scheids weer. Overtreding op Olmo is gewoon geel

Kaozz
169 Reacties
45 Dagen lid
394 Likes
Kaozz
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Je mag toch hopen dat het voetbal gewoon wint en Spanje de titel opstrijkt

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Spanje - Argentinië

21:00
Vandaag om 21:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Lionel Messi

Lionel Messi
Inter Miami CF
Team: Inter Miami
Leeftijd: 39 jaar (24 jun. 1987)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Inter Miami
34
35
2024
Inter Miami
22
21
2023
Inter Miami
6
1
2022/2023
Paris SG
32
16

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep H
GS
DS
PT
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Spanje
3
5
7
2
Kaapverdië
3
0
3
3
Uruguay
3
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Saoedi-Arabië
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