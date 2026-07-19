LIVE WK 2026 | Spanje dringt aan in slotfase WK-finale, houdt Argentinië stand?

Wie kroont zich tot winnaar van het WK 2026: de geslepen titelverdediger Argentinië of tóch het makkelijk combinerende Spanje? Vanavond komen we erachter, als beide grootmachten om 21.00 uur beginnen aan de WK-finale in het MetLife Stadium in New Jersey, vlak buiten de stad New York. De schijnwerpers zijn nadrukkelijk gericht op de grootste blikvangers van beide landen: leidt de Argentijnen op zijn 39ste voor de tweede keer naar de wereldtitel, of wordt hij vanavond onttroond door de twintig jaar jongere ? Mis niets en volg de WK-finale Spanje - Argentinië in dit liveblog van FCUpdate.

LIVE WK 2026: Spanje - Argentinië Sorteer op: Laatste Oudste 🟨83' - Geel Fernández (0-0) Argentinië wil counteren maar Fernández wordt van de bal gezet. Vincic ziet er geen overtreding in, waarop de Argentijn een wegwerpgebaar produceert dat hem geel oplevert. Het cynische applausje dat Fernández dan laat volgen blijft wel onbestraft. 81' - Kopbal Laporte (0-0) Williams zet voor vanaf rechts, Laporte komt bij de tweede paal tot een kopbal maar die mist kracht en is een prooi voor Martínez. 80' - Slotfase nu echt ingegaan (0-0) Nog tien minuten plus blessuretijd is wat ons resteert. Spanje domineert de tweede helft, maar dit is óók de fase waarin Argentinië het in de vorige ronden vaak wist te beslissen. 79' - Cubarsí gaat er onderdoor (0-0) Cubarsí kan bijna koppen uit de corner van Williams, maar komt net tekort. 77' - Schot Cubarsí (0-0) Nu Cubarsí met een pegel van afstand, die Martínez niet klem krijgt. Merino kan niks met de rebound, wel een corner voor Spanje. 77' - Schot Pedri (0-0) Pedri wordt fel op de huid gezeten maar komt tot een schot, dat gepakt wordt door Martínez. 🔄75' - Dubbele wissel Spanje (0-0 Olmo en Baena mogen gaan zitten, Nico Williams en Mikel Merino komen erin. Laatstgenoemde was matchwinner in de achtste én kwartfinale, kan hij het vandaag nog een keer doen voor Spanje? 74' - Yamal wil te mooi (0-0) Yamal komt erlangs bij Tagliafico, maar raakt de bal verkeerd als hij wil voorzetten met buitenkant rechts: achterbal. 71' - En door! (0-0) De bal rolt inmiddels weer. Het laatste kwart is onderweg, met Spanje als bovenliggende partij. Maken ze het af, of sleept Argentinië er een verlenging - of zelfs een zege uit? 🔄70' - Dubbele wissel Argentinië (0-0) Medina en Simeone zijn erin gekomen, voor Romero en De Paul. 🫗68' - Drinkpauze Terwijl een Argentijn - niet helemaal duidelijk wie, maar op het oog Álvarez - erbij is gaan zitten fluit Vincic dat het tijd is voor de tweede drinkpauze. 67' - Redding Martínez (0-0) Na weer een afgeslagen corner komt de bal terug bij Yamal. Die dribbelt tussen twee tegenstanders door en zet goed voor op Torres, wiens kopbal wordt gepakt door Martínez. 66' - Martínez weer mis (0-0) Bij de tweede corner grabbelt Martínez mis, maar Olmo kan dat niet afstraffen. 64' - Schot Olmo (0-0) Vincic geeft twee keer voordeel in dezelfde aanval van Spanje, waaruit Olmo het uiteindelijk probeert van afstand. Zijn schot met stuit verrast Martínez bijna, maar de doelman raakt 'm wel aan en ziet de bal tot zijn opluchting naast gaan: corner voor Spanje. Die wordt bij de eerste paal weggewerkt, opnieuw voor gebracht door Yamal en dan door Tagliafico over de achterlijn gekopt. 🔄62' - Dubbele wissel Spanje (0-0) Ruiz en Oyarzabal gaan eruit; in hun plaatsen komen Ferran Torres en Pedri erin. Laad meer