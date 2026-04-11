Live voetbal

Oud-toparbiter ziet twee cruciale fouten van Alex Bos bij Sparta-PSV

11 april 2026, 23:36
Alex Bos en Tobias Lauritsen tijdens Sparta - PSV
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Mario van der Ende vindt dat scheidsrechter Alex Bos zaterdagavond twee grote fouten heeft gemaakt in de Eredivisiewedstrijd tussen Sparta Rotterdam en PSV. De ex-toparbiter stelt dat Ryan Flamingo al binnen twintig minuten zijn tweede gele kaart had moeten krijgen én dat de 0-1 van Ricardo Pepi afgekeurd had moeten worden.

Een week na het binnenslepen van de derde opeenvolgende landstitel vervulde PSV de sportieve plicht door uit bij Sparta, dat nog volop meestrijdt om een ticket voor de play-offs om Europees voetbal. Door treffers van Pepi en Ismael Saibari stond na 90 minuten een 0-2 overwinning voor de landskampioen op het bord.

Artikel gaat verder onder video

Het had echter ook heel anders kunnen lopen, als PSV halverwege de eerste helft al met tien man was komen te staan. Flamingo had vanwege een overtreding op de doorgebroken Shunshuke Mito, die volgens de Sparta-aanhang ook wel direct rood had mogen opleveren, al na zeven minuten spelen een eerste gele kaart gekregen. Dik tien minuten later dreigde Vito van Crooij op het doel van Matej Kovár af te gaan, maar na (licht) contact met diezelfde Flamingo ging de NEC-huurling naar de grond. Bos wuifde de protesterende Spartanen echter weg en hield vol dat er geen sprake was geweest van een overtreding.

Op slag van rust kwam PSV vervolgens op voorsprong. Guus Til verstuurde vanaf rechts een afgemeten voorzet, die bij de tweede paal door Pepi via de grond achter Joël Drommel werd gekopt. Vlak daarvoor had Paul Wanner de bal veroverd op Joshua Kitolano, waarbij het erop leek dat de Oostenrijks international de Sparta-middenvelder naar de grond werkte. Bos stond er nog geen tien meter vandaan, maar liet gewoon doorspelen.

Van der Ende schrijft op X dat 'een Sparta-vriendje' hem vroeg of PSV niet met tien man had moeten staan na de tweede overtreding van Flamingo én of er geen overtreding vooraf was gegaan aan de 0-1. "Ik gaf hem gelijk", schrijft de 70-jarige oud-topscheidsrechter, die onder meer actief was op de WK's van 1994 en 1998.

➡️ Meer PSV nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
PSV-spelers Kiliann Sildillia, Ryan Flamingo en Anass Salah-Eddine vieren het kampioenschap

PSV-medewerker haalt Flamingo weg na inzetten 'wie niet springt is een Jood'

  • di 7 april, 19:14
  • 7 apr. 19:14
  • 7
PSV-middenvelder Joey Veerman

Veerman hoort gezang over Oranje, maar heeft vakantie al geboekt: 'Ze zoeken het maar uit met z'n allen'

  • di 7 april, 18:36
  • 7 apr. 18:36
  • 7
HERAJA

Teruglezen: zo pakte Ajax de volle buit in Almelo

  • Gisteren, 22:59
  • Gisteren, 22:59
  • 2
1 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Orient
78 Reacties
38 Dagen lid
44 Likes
Orient
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De arbitrage is weer lekker bezig deze speelronde.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Sparta - PSV

Sparta Rotterdam
0 - 2
PSV
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Ricardo Pepi

Ricardo Pepi
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 23 jaar (9 jan. 2003)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
22
11
2024/2025
Jong PSV
1
1
2024/2025
PSV
18
11
2023/2024
Jong PSV
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
8
Utrecht
30
13
44
9
Groningen
30
5
42
10
Sparta
30
-14
42
11
Go Ahead
30
5
36
12
Fortuna
29
-11
35

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws