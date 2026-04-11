Mario van der Ende vindt dat scheidsrechter Alex Bos zaterdagavond twee grote fouten heeft gemaakt in de Eredivisiewedstrijd tussen Sparta Rotterdam en PSV. De ex-toparbiter stelt dat al binnen twintig minuten zijn tweede gele kaart had moeten krijgen én dat de 0-1 van afgekeurd had moeten worden.

Een week na het binnenslepen van de derde opeenvolgende landstitel vervulde PSV de sportieve plicht door uit bij Sparta, dat nog volop meestrijdt om een ticket voor de play-offs om Europees voetbal. Door treffers van Pepi en Ismael Saibari stond na 90 minuten een 0-2 overwinning voor de landskampioen op het bord.

Het had echter ook heel anders kunnen lopen, als PSV halverwege de eerste helft al met tien man was komen te staan. Flamingo had vanwege een overtreding op de doorgebroken Shunshuke Mito, die volgens de Sparta-aanhang ook wel direct rood had mogen opleveren, al na zeven minuten spelen een eerste gele kaart gekregen. Dik tien minuten later dreigde Vito van Crooij op het doel van Matej Kovár af te gaan, maar na (licht) contact met diezelfde Flamingo ging de NEC-huurling naar de grond. Bos wuifde de protesterende Spartanen echter weg en hield vol dat er geen sprake was geweest van een overtreding.

Op slag van rust kwam PSV vervolgens op voorsprong. Guus Til verstuurde vanaf rechts een afgemeten voorzet, die bij de tweede paal door Pepi via de grond achter Joël Drommel werd gekopt. Vlak daarvoor had Paul Wanner de bal veroverd op Joshua Kitolano, waarbij het erop leek dat de Oostenrijks international de Sparta-middenvelder naar de grond werkte. Bos stond er nog geen tien meter vandaan, maar liet gewoon doorspelen.

Van der Ende schrijft op X dat 'een Sparta-vriendje' hem vroeg of PSV niet met tien man had moeten staan na de tweede overtreding van Flamingo én of er geen overtreding vooraf was gegaan aan de 0-1. "Ik gaf hem gelijk", schrijft de 70-jarige oud-topscheidsrechter, die onder meer actief was op de WK's van 1994 en 1998.