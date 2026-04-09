Saibari houdt deur open voor langer verblijf bij PSV

9 april 2026, 17:03
Ismael Saibari Paul Wanner PSV Feyenoord
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Ismael Saibari heeft nog niet besloten of hij komende zomer wil vertrekken bij PSV, zo laat hij weten aan De Telegraaf. De Marokkaanse middenvelder wordt gezien als speler die zeer waarschijnlijk een stap gaat maken, maar een langer verblijf in Eindhoven is volgens hem ook een optie.

Saibari is dit seizoen een van de absolute sterren van PSV. De 25-jarige middenvelder was tot dusver in 25 officiële duels goed voor achttien doelpunten en negen assists, waarmee hij een belangrijke rol speelde in de behaalde landstitel. De verwachting is dat Saibari komende zomer een stap gaat maken, maar PSV zal hem niet zomaar laten gaan. Technisch directeur Earnest Stewart sprak tijdens de huldiging nog over een streefbedrag van 70 à 75 miljoen euro.

In gesprek met De Telegraaf wordt Saibari gevraagd of hij na afloop van het huidige seizoen vertrekt uit Eindhoven. “Elke zomer bekijk je wat de opties zijn en wat het beste is. Blijven of weggaan. De afgelopen weken was het mijn doel om kampioen te worden en vervolgens zie ik het wel”, aldus de Marokkaans international, die de deur voor een langer verblijf in het Philips Stadion daarmee open laat staan.

Saibari zou zichzelf wel graag eens aan het werk zien in een top-5 competitie, maar denkt ook dat hij zeker niet de enige speler is die daarop hoopt. “Natuurlijk zou het mooi zijn om elke week grote wedstrijden te spelen, maar ik wacht op het juiste moment om de stap te maken”, legt hij uit. De rechtspoot begrijpt dat veel mensen de tijd rijp vinden voor hem om een stap hogerop te zetten. “Het is mijn vierde seizoen bij het eerste. Ik ben inmiddels 25. Ik wil eerst het seizoen afmaken. Daarna heb ik ook nog een WK te spelen. Daar focus ik me op en de rest laat ik op me afkomen”, besluit hij.

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Lees ook:
PSV-spelers Kiliann Sildillia, Ryan Flamingo en Anass Salah-Eddine vieren het kampioenschap

PSV-medewerker haalt Flamingo weg na inzetten 'wie niet springt is een Jood'

  • di 7 april, 19:14
  • 7 apr. 19:14
  • 7
PSV-middenvelder Joey Veerman

Veerman hoort gezang over Oranje, maar heeft vakantie al geboekt: 'Ze zoeken het maar uit met z’n allen'

  • di 7 april, 18:36
  • 7 apr. 18:36
  • 7
PEC Zwolle-fans met gezichtsbedekking

Aftrap bij IJsselderby Go Ahead - PEC Zwolle, 100 minuten later dan gepland

  • zo 5 april, 12:27
  • 5 apr. 12:27
  • 6
Ismael Saibari

PSV
Team: PSV
Leeftijd: 25 jaar (28 jan. 2001)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
25
14
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
19
5
2022/2023
PSV
17
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

