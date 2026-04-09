heeft nog niet besloten of hij komende zomer wil vertrekken bij PSV, zo laat hij weten aan De Telegraaf. De Marokkaanse middenvelder wordt gezien als speler die zeer waarschijnlijk een stap gaat maken, maar een langer verblijf in Eindhoven is volgens hem ook een optie.

Saibari is dit seizoen een van de absolute sterren van PSV. De 25-jarige middenvelder was tot dusver in 25 officiële duels goed voor achttien doelpunten en negen assists, waarmee hij een belangrijke rol speelde in de behaalde landstitel. De verwachting is dat Saibari komende zomer een stap gaat maken, maar PSV zal hem niet zomaar laten gaan. Technisch directeur Earnest Stewart sprak tijdens de huldiging nog over een streefbedrag van 70 à 75 miljoen euro.

Artikel gaat verder onder video

In gesprek met De Telegraaf wordt Saibari gevraagd of hij na afloop van het huidige seizoen vertrekt uit Eindhoven. “Elke zomer bekijk je wat de opties zijn en wat het beste is. Blijven of weggaan. De afgelopen weken was het mijn doel om kampioen te worden en vervolgens zie ik het wel”, aldus de Marokkaans international, die de deur voor een langer verblijf in het Philips Stadion daarmee open laat staan.

Saibari zou zichzelf wel graag eens aan het werk zien in een top-5 competitie, maar denkt ook dat hij zeker niet de enige speler is die daarop hoopt. “Natuurlijk zou het mooi zijn om elke week grote wedstrijden te spelen, maar ik wacht op het juiste moment om de stap te maken”, legt hij uit. De rechtspoot begrijpt dat veel mensen de tijd rijp vinden voor hem om een stap hogerop te zetten. “Het is mijn vierde seizoen bij het eerste. Ik ben inmiddels 25. Ik wil eerst het seizoen afmaken. Daarna heb ik ook nog een WK te spelen. Daar focus ik me op en de rest laat ik op me afkomen”, besluit hij.