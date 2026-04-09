Nicolas Verkooijen vertrekt transfervrij bij PSV: talent weigert contractverlenging

9 april 2026, 15:13
Huldiging van PSV in 2025
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Nicolas Verkooijen loopt na het huidige seizoen gratis de deur uit bij PSV, zo vertelt hij zelf aan het Eindhovens Dagblad. De talentvolle middenvelder, die tot dusver vijf duels in de hoofdmacht speelde, legt een contractaanbieding van de Eindhovenaren naast zich neer.

De Belg, die dit seizoen van grote waarde is bij Jong PSV, heeft besloten om zijn aflopende contract niet te verlengen. Verkooijen heeft de clubleiding vorige week op de hoogte gebracht van zijn keuze. De negentienjarige middenvelder wil volgend seizoen meer minuten maken op het hoogste niveau en denkt dat dat er in het Philips Stadion niet in zit.

Dat heeft te maken met de grote concurrentie bij de ploeg van Peter Bosz, waar spelers als Joey Veerman, Ismael Saibari en Paul Wanner onomstreden zijn. De betaalzender weet dat Verkooijen er goed op staat in Nederland en België. Onder meer Sparta Rotterdam en FC Utrecht zouden hengelen naar de Belg, dat meldt ESPN.

Verkooijen is zeker niet de enige talentvolle speler die (Jong) PSV gaat verlaten. Raf van de Riet en Sven van der Plas kondigden eerder hun vertrek aan. Ook Robin van Duiven, Tay Abed en Dele Thomas gingen al voor hun kans bij een andere werkgever.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

N. Verkooijen

Jong PSV
Leeftijd: 19 jaar (5 dec. 2006)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
3
0
2025/2026
Jong PSV
25
8
2024/2025
Jong PSV
11
0
2023/2024
Jong PSV
2
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

