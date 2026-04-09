Nicolas Verkooijen loopt na het huidige seizoen gratis de deur uit bij PSV, zo vertelt hij zelf aan het Eindhovens Dagblad. De talentvolle middenvelder, die tot dusver vijf duels in de hoofdmacht speelde, legt een contractaanbieding van de Eindhovenaren naast zich neer.

De Belg, die dit seizoen van grote waarde is bij Jong PSV, heeft besloten om zijn aflopende contract niet te verlengen. Verkooijen heeft de clubleiding vorige week op de hoogte gebracht van zijn keuze. De negentienjarige middenvelder wil volgend seizoen meer minuten maken op het hoogste niveau en denkt dat dat er in het Philips Stadion niet in zit.

Dat heeft te maken met de grote concurrentie bij de ploeg van Peter Bosz, waar spelers als Joey Veerman, Ismael Saibari en Paul Wanner onomstreden zijn. De betaalzender weet dat Verkooijen er goed op staat in Nederland en België. Onder meer Sparta Rotterdam en FC Utrecht zouden hengelen naar de Belg, dat meldt ESPN.

Verkooijen is zeker niet de enige talentvolle speler die (Jong) PSV gaat verlaten. Raf van de Riet en Sven van der Plas kondigden eerder hun vertrek aan. Ook Robin van Duiven, Tay Abed en Dele Thomas gingen al voor hun kans bij een andere werkgever.