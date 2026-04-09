Dayot Upamecano maakt plots enorm groot compliment naar PSV

9 april 2026, 08:34
Dayot Upamecano laat zich uit over Ismael Saibari
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Volgens Dayot Upamecano kende Bayern München een ontzettend lastige wedstrijd tegen PSV, zo laat Ismael Saibari weten in gesprek met Voetbal International. De Eindhovenaren troffen de Duitsers in de laatste wedstrijd van de competitiefase van de Champions League en kwamen dicht bij een resultaat.

Op 28 januari stonden PSV en Bayern München tegenover elkaar in het Philips Stadion. De Eindhovenaren leken aan een gelijkspel genoeg te hebben om zich te plaatsen voor de knock-outfase, maar gingen in de slotfase ten onder: 1-2. Saibari was in dat duel trefzeker met een fantastische knal van afstand.

Na afloop van de wedstrijd meldde de Marokkaan zich bij Upamecano, de centrale verdediger van Bayern München. “Ik had na de wedstrijd tegen Bayern een gesprek met Dayot Upamecano. Hij zei dat het heel moeilijk was om ons te bespelen, omdat we constant bleven bewegen: in de bal, in de diepte en weer terug. Dat was hij niet gewend van andere ploegen”, begint de middenvelder.

In die periode stond Guus Til nog in de spits bij PSV, waardoor er veel positiewisselingen plaatsvonden tussen hem en aanvallende middenvelder Saibari. “Het is voor ons niet moeilijk om met zo veel positiewisselingen te spelen, omdat meer dan de helft van de selectie op meerdere posities kan spelen en weet wat hij moet doen. Dat maakt het moeilijker te verdedigen voor de tegenstander. Wijzelf hebben dat ook ervaren tegen Bayern. Ook zij spelen heel chaotisch, maar op een ordelijke manier”, verklaart Saibari.

  Ticketshop
PSV - Bayern München

PSV
1 - 2
Bayern München
Gespeeld op 28 jan. 2026
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Ismael Saibari

Ismael Saibari
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 25 jaar (28 jan. 2001)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
25
14
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
19
5
2022/2023
PSV
17
0

Stand Bundesliga 2025/2026

Bundesliga
GS
DS
PT
1
Bayern München
28
73
73
2
Dortmund
28
32
64
3
Leipzig
28
19
53
4
Stuttgart
28
18
53
5
Hoffenheim
28
14
50

