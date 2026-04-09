Dayot Upamecano maakt plots enorm groot compliment naar PSV

Volgens kende Bayern München een ontzettend lastige wedstrijd tegen PSV, zo laat weten in gesprek met Voetbal International. De Eindhovenaren troffen de Duitsers in de laatste wedstrijd van de competitiefase van de Champions League en kwamen dicht bij een resultaat.

Op 28 januari stonden PSV en Bayern München tegenover elkaar in het Philips Stadion. De Eindhovenaren leken aan een gelijkspel genoeg te hebben om zich te plaatsen voor de knock-outfase, maar gingen in de slotfase ten onder: 1-2. Saibari was in dat duel trefzeker met een fantastische knal van afstand.

Na afloop van de wedstrijd meldde de Marokkaan zich bij Upamecano, de centrale verdediger van Bayern München. “Ik had na de wedstrijd tegen Bayern een gesprek met Dayot Upamecano. Hij zei dat het heel moeilijk was om ons te bespelen, omdat we constant bleven bewegen: in de bal, in de diepte en weer terug. Dat was hij niet gewend van andere ploegen”, begint de middenvelder.

"Ik vond dat een mooi compliment voor de ploeg", gaat Saibari verder.

In die periode stond Guus Til nog in de spits bij PSV, waardoor er veel positiewisselingen plaatsvonden tussen hem en aanvallende middenvelder Saibari. “Het is voor ons niet moeilijk om met zo veel positiewisselingen te spelen, omdat meer dan de helft van de selectie op meerdere posities kan spelen en weet wat hij moet doen. Dat maakt het moeilijker te verdedigen voor de tegenstander. Wijzelf hebben dat ook ervaren tegen Bayern. Ook zij spelen heel chaotisch, maar op een ordelijke manier”, verklaart Saibari.