Saibari reageert op harde uitspraak Van der Vaart over spelers die voor Marokko kiezen

8 april 2026, 16:04
Ismael Saibari in het shirt van Marokko, met als inzet Rafael van der Vaart
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Ismael Saibari komt in de nieuwste aflevering van Matchday met een reactie op de uitspraken van Rafael van der Vaart over voetballers die in Europa zijn geboren, maar toch voor een interlandcarrière bij Marokko kiezen. Saibari is het er niet mee eens, maar respecteert de mening van de oud-middenvelder en ziet maar één manier om het ongelijk van Van der Vaart aan te tonen.

Anderhalve week geleden schoof Van der Vaart aan in de talkshow Studio Voetbal bij de NOS. Aan tafel kwam het grote aantal spelers ter sprake dat de afgelopen jaren besloot hun interlands voor Marokko te willen spelen, waaronder Rayane Bounida (Ajax), Anass Salah-Eddine (PSV) en Sami Bouhoudane (Jong PSV). Zij speelden in het verleden hun jeugdinterlands voor respectievelijk België (Bounida) en Nederland (Salah-Eddine en Bouhoudane), maar besloten als A-international tóch voor de Atlasleeuwen te kiezen.

Hoewel Marokko op het WK in 2022 stuntte door de halve finales te bereiken, is Van der Vaart niet erg onder de indruk van het niveau van het Noord-Afrikaanse land. Hij stelde in Studio Voetbal dan ook: "Ik wil niet lullig doen, maar alle Marokkanen die hier niet goed genoeg zijn, die gaan voor Marokko spelen." Daarbij maakte hij overigens wel een uitzondering voor Hakim Ziyech.

Saibari is als kind van Marokkaanse ouders geboren in Spanje, maar groeide op in België en beschikt derhalve over een Belgisch én een Marokkaans paspoort. Zijn interlands speelt de PSV'er voor Marokko, waarmee hij afgelopen winter nog actief was op de Afrika Cup in eigen land. Saibari belt in bij de mannen van Broederliefde in Matchday en krijgt de vraag hoe hij tegen de uitlatingen van Van der Vaart aankijkt. "Ja, dat is zijn mening. Die ga ik niet kunnen veranderen, denk ik", zegt de aanvallende middenvelder. Toch hoopt hij het ongelijk van Van der Vaart aan te kunnen tonen: "Het is aan ons om op het veld te laten zien dat we gewoon beter zijn. Dat is de enige manier om te antwoorden, denk ik", aldus Saibari.

Ismael Saibari

Ismael Saibari
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 25 jaar (28 jan. 2001)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
25
14
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
19
5
2022/2023
PSV
17
0

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep C
GS
DS
PT
1
Brazilië
0
0
0
2
Marokko
0
0
0
3
Haïti
0
0
0
4
Schotland
0
0
0

