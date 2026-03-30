Van der Vaart doet harde uitspraak over Marokkaanse internationals

De keuze van voetballers met een dubbele nationaliteit voor het Marokkaanse elftal heeft zondagavond tot discussie geleid aan de tafel van Studio Voetbal. Vaste analist Rafael van der Vaart stelde onomwonden dat spelers voornamelijk voor het land kiezen wanneer zij tekortschieten voor de Europese toplanden. Zijn uitspraken hebben inmiddels geleid tot een storm van kritiek, zowel in Marokko als onder de Marokkaanse gemeenschap in Nederland.

De aanleiding voor het gesprek was de recente beslissing van Rayane Bounida. De twintigjarige middenvelder verkoos een interlandcarrière bij Marokko boven België. Voor tafelgast Imke Courtois, die haar analyses doorgaans deelt bij het Belgische Sporza en DAZN, is die keuze een logisch gevolg van emotie. "Het komt uiteraard in de pers en we zijn daar treurig om", zei de analiste over het mislopen van het talent. "Ik kan daar niets tegen inbrengen. Het heeft heel vaak te maken met roots, het ligt dicht bij het hart en het heeft geen zin om hen dan toch te gaan overtuigen."

Wim Kieft sloot zich deels aan bij de lezing van Courtois, maar de oud-spits benadrukte dat er ook een rationele kant aan het verhaal zit. Volgens hem kijken spelers nadrukkelijk naar hun kansen op speeltijd en sportief succes. "Het is denk ik vaak roots, maar ook een afweging", legde Kieft uit. "Marokko is wel aardig aan de weg aan het timmeren. De afweging tussen Marokko of België: dan denken ze toch misschien dat ze daar meer perspectief hebben op succes." Dat Marokko sportief in de lift zit, blijkt onder meer uit de veelbesproken winst van de Afrika Cup en de huidige achtste positie op de wereldranglijst van de FIFA .

Van der Vaart keek met een compleet andere blik naar de situatie en spaarde de Marokkaanse internationals allerminst. De oud-international plaatste grote vraagtekens bij het algemene niveau van de selectie. "Ik wil niet lullig doen, maar alle Marokkanen die hier niet goed genoeg zijn, die gaan voor Marokko spelen", sprak Van der Vaart stellig. Hij maakte daarbij slechts één uitzondering: voormalig Ajax-speler Hakim Ziyech had hij in het verleden wel heel graag in het shirt van Oranje gezien.