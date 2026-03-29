Marokkaanse fans zijn woest op Saibari en Targhalline om gedrag op Instagram

Een ogenschijnlijk onschuldige actie op social media heeft het Marokkaanse voetbal in vuur en vlam gezet. Meerdere internationals van de Leeuwen van de Atlas liggen onder vuur nadat zij ‘likes’ uitdeelden aan berichten over de Senegalese viering van de Afrika Cup. Op sociale media roepen veel fans zelfs op tot hun vertrek bij de nationale ploeg.

De controverse barstte los in de nacht van zaterdag op zondag, toen screenshots massaal circuleerden op sociale media. Daarop was te zien dat verschillende Marokkaanse internationals hun waardering hadden getoond voor Instagram-posts van Senegalese spelers, die de feestelijke parade van hun land vierden na afloop van het oefenduel met Peru (2-0).

Artikel gaat verder onder video

Onder de namen die rondgaan bevinden zich Ismaël Saibari, Eliesse Ben Seghir, Oussama Targhalline en Yassine Kechta. Opvallend: de meeste spelers trokken hun ‘likes’ snel weer in toen de commotie opliep. Alleen Ben Seghir liet zijn actie langer zichtbaar staan. Overigens worden de socialmedia-accounts van topvoetballers vaak beheerd door externe bedrijven, dus het valt niet met zekerheid te zeggen dat de spelers zelf verantwoordelijk waren voor de likes.

De timing van het incident maakt de situatie evenwel extra gevoelig. Op 17 maart werd Marokko officieel uitgeroepen tot Afrika Cup-winnaar en werd Senegal de winst ontnomen. Die beslissing wordt echter fel betwist: Senegal heeft inmiddels beroep aangetekend bij het sporttribunaal.

Ondertussen bevindt de fysieke trofee zich nog altijd in Senegalese handen. De parade in het Stade de France in Parijs, waar zo’n 70.000 supporters op afkwamen, werd door een deel van het Marokkaanse publiek dan ook ervaren als een provocatie. Tegen die achtergrond worden de ‘likes’ van de internationals hen enorm kwalijk genomen.

De Marokkaanse voetbalbond, onder leiding van Fouzi Lekjaa, zou ook boos zijn om het socialmediagedrag. Er wordt zelfs gespeculeerd over maatregelen, zoals een officiële berisping of een tijdelijke uitsluiting van de selectie.