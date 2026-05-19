Boudewijn Zenden komt met carrière-advies voor Saibari

Boudewijn Zenden verwacht dat komende zomer de overstap maakt naar de Engelse Premier League. Hoewel de analist denkt dat de speelstijl van de middenvelder van PSV uitstekend in Spanje zou passen, vormt de forse vraagprijs van de Eindhovenaren een obstakel voor veel Spaanse clubs. Volgens de oud-international ligt een transfer naar Engeland financieel meer voor de hand.

Het lijkt erop dat de Marokkaans international zijn laatste wedstrijd voor de regerend landskampioen heeft gespeeld. Saibari kende een uitstekend seizoen in het Philips Stadion, waarin hij goed was voor negentien doelpunten en negen assists. De Eindhovenaren zetten hierdoor in op een absoluut transferrecord. De clubleiding verlangt naar verluidt een bedrag van meer dan vijftig miljoen euro voor de smaakmaker.

In gesprek met Sander Kamphof van FCUpdate legt Zenden uit waarom hij een overstap naar de Engelse top of subtop het meest logisch acht. "Ik denk dat hij een type speler is dat heel makkelijk tot zijn recht zal komen in de Spaanse competitie bijvoorbeeld." Toch ziet hij daar een financieel knelpunt. "Alleen ik denk dat daar een probleem zit. Dat alleen clubs als Barca, Real en Atletico een bepaalde prijs kunnen betalen", aldus Zenden. Omdat de bedragen die in Engeland betaald worden een stuk hoger zijn, verwacht Zenden dat de toekomst van de speler daar ligt, wat ook voor PSV interessanter is.

Zenden raadt Saibari aan om goed na te denken over de grootte van zijn volgende stap. De analist trekt daarbij de vergelijking met een voormalig PSV-aanvoerder. "Ergens in mijn hoofd zie ik ook de stap die Wijnaldum heeft gemaakt. Vanuit PSV naar Newcastle en van Newcastle naar Liverpool", zo legt hij uit. Zenden benadrukt dat de keuze sportief gedreven moet zijn en niet alleen om geld moet draaien. "Ik denk dat je als speler sowieso altijd de keuze moet maken. Waar heb je de meeste kans op speelminuten? Zodat je kunt doorontwikkelen", adviseert de oud-international.

Voordat een definitieve beslissing over een transfer valt, richt Saibari zich eerst op het naderende wereldkampioenschap. Zenden, die zelf in 1998 vlak voor het WK van PSV naar Barcelona transfereerde, snapt die focus volkomen. "Aan de andere kant, als je natuurlijk een leuke WK draait, dan wordt je prijs weer opgeschroefd", besluit Zenden over de situatie.