Als het aan Peter Bosz vertrekt alleen voor een absoluut recordbedrag bij PSV. De trainer vergelijkt zijn pupil na diens uitblinkersrol tegen FC Utrecht (4-3) met , al noemt hij de middenvelder van AZ niet bij naam, en stelt dat buitenlandse grootmachten méér dan 60 miljoen euro op tafel moeten leggen om Saibari los te weken uit het Philips Stadion.

Saibari was zaterdag de grote man bij PSV, dat in een doelpuntrijk duel met de nodige moeite afrekende met FC Utrecht. Nadat de Domstedelingen in het eerste kwartier een 0-2 voorsprong had genomen, tekende Saibari even later op fraaie wijze voor de 1-2 en maakte hij vlak na rust ook hoogstpersoonlijk de gelijkmaker. Daarna leverde de international van Marokko óók nog eens de assist bij de 3-2 van Guus Til. FC Utrecht kwam vervolgens via Jesper Karlsson nog een keer langszij, maar invaller Couhaib Driouech tekende in blessuretijd voor de beslissende 4-3 waardoor PSV de landstitel nu officieus binnen heeft.

'Saibari heeft iets wat andere spelers misschien nooit zullen krijgen'

Bosz en Saibari schuiven na de wedstrijd aan bij de persconferentie. Daar worden zij geconfronteerd met een uitspraak van Utrecht-trainer Ron Jans, die stelde dat zijn elftal 'heeft verloren van Saibari'. "Dat is een mooi compliment, maar ik was niet de enige op het veld", reageert de hoofdrolspeler bescheiden. Bosz vertelt vervolgens hoe hij de afgelopen jaren met Saibari heeft gewerkt: "Als het om Ismael gaat, ben ik wel bewust bezig met: hoe is hij gekomen, hoe heb ik hem hier drie jaar geleden aangetroffen en welke ontwikkeling vind jij dat hij moet doormaken? Kijk: hij heeft iets wat andere spelers misschien nooit zullen krijgen. Dat is dat ongelooflijk krachtige, dat weten te combineren met het technische. En als je dan ook nog eens het inzichtelijke is, dan ben je een vrij complete speler", aldus de trainer.

Bosz verwijst vervolgens naar AZ-middenvelder Smit, die de Alkmaarders mogelijk komende zomer al een astronomische transfersom op zou moeten gaan leveren. "Ik heb dit jaar in Nederland discussies horen gaan over spelers die net begonnen zijn, dat die 60 miljoen moeten kosten. Dus ik vraag me dan af: wat moet Ismael dan kosten? Die laten we, als het aan mij ligt, voor 60 miljoen niet gaan." Saibari hoort het grijnzend aan en kan zijn lach helemaal niet meer verbergen als Bosz als vervolgvraag krijgt: "Voor hoeveel wel?" De trainer is echter bloedserieus: "Ik meen dat echt, hè? Je bent niet zomaar weg", zegt hij rechtstreeks tegen zijn uitblinker. "De landen die dat kunnen betalen, daar zou hij natuurlijk perfect passen", vervolgt Bosz zijn relaas vervolgens richting de toehoorders. "Dan praat je met name over de Premier League. Dus als daar clubs komen, dan kan ik me voorstellen dat die heel veel moeten gaan betalen."