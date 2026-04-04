Bosz: 'Als het aan mij ligt laten we Saibari voor 60 miljoen niet gaan'

4 april 2026, 20:06   Bijgewerkt: 20:16
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Als het aan Peter Bosz vertrekt Ismael Saibari alleen voor een absoluut recordbedrag bij PSV. De trainer vergelijkt zijn pupil na diens uitblinkersrol tegen FC Utrecht (4-3) met Kees Smit, al noemt hij de middenvelder van AZ niet bij naam, en stelt dat buitenlandse grootmachten méér dan 60 miljoen euro op tafel moeten leggen om Saibari los te weken uit het Philips Stadion.

Saibari was zaterdag de grote man bij PSV, dat in een doelpuntrijk duel met de nodige moeite afrekende met FC Utrecht. Nadat de Domstedelingen in het eerste kwartier een 0-2 voorsprong had genomen, tekende Saibari even later op fraaie wijze voor de 1-2 en maakte hij vlak na rust ook hoogstpersoonlijk de gelijkmaker. Daarna leverde de international van Marokko óók nog eens de assist bij de 3-2 van Guus Til. FC Utrecht kwam vervolgens via Jesper Karlsson nog een keer langszij, maar invaller Couhaib Driouech tekende in blessuretijd voor de beslissende 4-3 waardoor PSV de landstitel nu officieus binnen heeft.

'Saibari heeft iets wat andere spelers misschien nooit zullen krijgen'

Bosz en Saibari schuiven na de wedstrijd aan bij de persconferentie. Daar worden zij geconfronteerd met een uitspraak van Utrecht-trainer Ron Jans, die stelde dat zijn elftal 'heeft verloren van Saibari'. "Dat is een mooi compliment, maar ik was niet de enige op het veld", reageert de hoofdrolspeler bescheiden. Bosz vertelt vervolgens hoe hij de afgelopen jaren met Saibari heeft gewerkt: "Als het om Ismael gaat, ben ik wel bewust bezig met: hoe is hij gekomen, hoe heb ik hem hier drie jaar geleden aangetroffen en welke ontwikkeling vind jij dat hij moet doormaken? Kijk: hij heeft iets wat andere spelers misschien nooit zullen krijgen. Dat is dat ongelooflijk krachtige, dat weten te combineren met het technische. En als je dan ook nog eens het inzichtelijke is, dan ben je een vrij complete speler", aldus de trainer.

Bosz verwijst vervolgens naar AZ-middenvelder Smit, die de Alkmaarders mogelijk komende zomer al een astronomische transfersom op zou moeten gaan leveren. "Ik heb dit jaar in Nederland discussies horen gaan over spelers die net begonnen zijn, dat die 60 miljoen moeten kosten. Dus ik vraag me dan af: wat moet Ismael dan kosten? Die laten we, als het aan mij ligt, voor 60 miljoen niet gaan." Saibari hoort het grijnzend aan en kan zijn lach helemaal niet meer verbergen als Bosz als vervolgvraag krijgt: "Voor hoeveel wel?" De trainer is echter bloedserieus: "Ik meen dat echt, hè? Je bent niet zomaar weg", zegt hij rechtstreeks tegen zijn uitblinker. "De landen die dat kunnen betalen, daar zou hij natuurlijk perfect passen", vervolgt Bosz zijn relaas vervolgens richting de toehoorders. "Dan praat je met name over de Premier League. Dus als daar clubs komen, dan kan ik me voorstellen dat die heel veel moeten gaan betalen."

Zozo
Zozo
Geen enkele ploeg betaald 60 miljoen voor een recalcitrante Marokkaan, die denkt dat de wet niet voor hem geldt en alle spelers in dienst van hem moeten spelen .

De kikker
De kikker
Ik denk het ook niet maar hij gaat wel veel opleveren

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

