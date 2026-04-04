Kenneth Perez vreest dat een streep moet zetten door deelname aan het WK met het Nederlands elftal. De aanvoerder van PSV viel zaterdag met een op het oog ernstige blessure uit in het thuisduel met FC Utrecht (4-3).

Schouten (29) was in de voorbije interlandperiode invaller tegen Noorwegen (2-1 winst) en basisspeler tegen Ecuador (1-1). Zijn plek in de WK-selectie van bondscoach Ronald Koeman leek daarmee zo goed als zeker, maar is zaterdag dus ernstig in gevaar gekomen.

Na dik een uur spelen tegen FC Utrecht ging het helemaal mis voor Schouten. Na een duel met tegenstander Yoann Cathline leek hij zijn knie te verdraaien. Zwaar aangeslagen moest de middenvelder annex centrale verdediger vervolgens per brancard het veld verlaten.

Perez vreest in de nabeschouwing bij ESPN het ergste voor Schouten. "Op het eerste oog is dit een vrij groot persoonlijk drama voor Jerdy Schouten, die op het oog de blessure heeft opgelopen die een voetballer absoluut niet wil oplopen", zegt de Deen. Presentator Milan van Dongen vult aan: "Een kruisbandblessure, daar ziet het naar uit. We weten het natuurlijk niet zeker, maar daar heeft het wel alle schijn van."

"Aan de reacties van de spelers zelf zie je dat het in ieder geval vrij ernstig is", vervolgt Perez. "Dan denk je natuurlijk wel aan iets wat heel lang duurt, waardoor het WK niet voor hem weggelegd is. Uiteraard, het leven gaat door. Maar ja...", aldus de analist.

Bosz: 'Hij hoorde het kraken'

PSV-trainer Peter Bosz verschijnt even later voor de camera's van de betaalzender en krijgt de vraag of hij al iets kan zeggen. "Ik zag niks, want het gebeurde ver weg. Ik zag dat hij een sliding maakte, maar toen hij terugkwam hoorde ik van de dokter dat hij het hoorde kraken. Dat is nooit een goed teken. Onze arts zei ook dat het er niet goed uitziet. We moeten natuurlijk altijd even afwachten, de scan moet nog gemaakt worden. Maar poeh, het is wel een domper op de overwinning", aldus Bosz.