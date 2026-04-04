is 68 dagen voor de start van het WK opgeschrikt door een ogenschijnlijk ernstige blessure. De Oranje-international en middenvelder van PSV raakte zaterdag geblesseerd in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.

Schouten zette zaterdag in de 62ste minuut van de wedstrijd een tackle in op Yoann Cathline. De middenvelder speelde de bal, maar bleef vervolgens op de grond liggen en greep meteen naar de rechterknie.

Spelers van PSV verzamelden zich meteen om Schouten heen. Te zien was hoe de schrik er goed in zat bij de middenvelder. “Oef… Die verdraait daar zijn knie. Dat ziet er lelijk uit voor Jerdy Schouten”, zei ESPN-commentator Vincent Schildkamp bij het zien van de herhaling.

Schouten werd behandeld op het veld en scheidsrechter Serdar Gözübüyük maakte al snel duidelijk dat er een brancard aan te pas moest komen om de middenvelder van het veld te dragen. Hij werd vervangen door Ryan Flamingo.

Bij Schouten zal de schrik er goed in zitten en ook voor bondscoach Ronald Koeman is de blessure van de spelbepaler slecht nieuws. Schouten is normaal gesproken een zekerheidje in de selectie van het Nederlands elftal.