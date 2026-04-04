Live voetbal

Drama voor PSV en Oranje: Jerdy Schouten met brancard van het veld

4 april 2026, 17:58
Foto: © ESPN
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Jerdy Schouten is 68 dagen voor de start van het WK opgeschrikt door een ogenschijnlijk ernstige blessure. De Oranje-international en middenvelder van PSV raakte zaterdag geblesseerd in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.

Schouten zette zaterdag in de 62ste minuut van de wedstrijd een tackle in op Yoann Cathline. De middenvelder speelde de bal, maar bleef vervolgens op de grond liggen en greep meteen naar de rechterknie.

Artikel gaat verder onder video

Spelers van PSV verzamelden zich meteen om Schouten heen. Te zien was hoe de schrik er goed in zat bij de middenvelder. “Oef… Die verdraait daar zijn knie. Dat ziet er lelijk uit voor Jerdy Schouten”, zei ESPN-commentator Vincent Schildkamp bij het zien van de herhaling.

Schouten werd behandeld op het veld en scheidsrechter Serdar Gözübüyük maakte al snel duidelijk dat er een brancard aan te pas moest komen om de middenvelder van het veld te dragen. Hij werd vervangen door Ryan Flamingo.

Bij Schouten zal de schrik er goed in zitten en ook voor bondscoach Ronald Koeman is de blessure van de spelbepaler slecht nieuws. Schouten is normaal gesproken een zekerheidje in de selectie van het Nederlands elftal.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
5 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Jerdy Schouten

Jerdy Schouten
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 29 jaar (12 jan. 1997)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
28
1
2024/2025
PSV
18
1
2023/2024
PSV
29
4
2022/2023
Bologna
33
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws