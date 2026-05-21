Ron Jans stelt pensioen uit: Utrecht na spektakelstuk naar finale play-offs

FC Utrecht gaat komende zondag met Ajax strijden om een plek in de voorrondes van de Conference League. In het eigen Stadion Galgenwaard rekenden de Domstedelingen donderdagavond in de halve finales van de play-offs af met sc Heerenveen, dat na een heerlijke tweede helft met 3-2 werd verslagen. Met de zege stelt FC Utrecht het pensioen van trainer Ron Jans met nog één wedstrijd uit.

De eerste helft van de halve finale kwam maar mondjesmaat op gang, echte kansen waren dan ook schaars. De twee grootsten waren voor Heerenveen, maar Jakob Trenskow (beide keren op aangeven van Oliver Braude) zag eerst een schot en later een kopbal knap gekeerd worden door Vasilios Barkas. Aan de overkant kwam Utrecht wel tot enkele aardige aanvallen, maar schoten van onder meer Artem Stepanov (die in de spits de voorkeur kreeg boven Sébastien Haller), Gjivai Zechiël en Jasper Karlsson konden Bernt Klaverboer in het Friese doel niet verontrusten.

Engwanda in tranen afgevoerd

Vlak voor rust incasseerde Utrecht wel een fikse tegenvaller. Bij een tackle op Ringo Meerveld schoot het plots in de hamstring van Alonso Engwanda, die dit seizoen alle 51 (!) wedstrijden van de Domstedelingen in de basis begon en werd verkozen tot speler van het jaar. Al snel werd duidelijk dat hij niet verder kon; in tranen werd Engwanda per brancard afgevoerd. Siebe Horemans was zijn vervanger.

Spectaculaire start tweede helft

Waar het voor rust niet echt wilde ontbranden, begon het tweede bedrijf bijzonder spectaculair. Direct na rust tastte Klaverboer mis op een voorzet van Yoann Cathline, waar Stepanov dankbaar van profiteerde: 1-0. Heerenveen kwam nog geen tien minuten later fraai weer op gelijke hoogte. Een goede pass van Joris van Overeem werd door Dylan Vente met veel gevoel over Barkas heen gechipt. Lang hield het hervonden evenwicht echter daarna echter geen stand: binnen drie minuten na de gelijkmaker stond het 3-1 voor de thuisploeg. Eerst kopte Mike van der Hoorn een hoekschop snoeihard achter Klaverboer, even later trof Souffian El Karouani met een heerlijke volley raak in de verre hoek op aangeven van Niklas Vesterlund.

Daarmee was het verzet van Heerenveen nog niet gebroken. De Friezen gingen na de goal van El Karouani weer op zoek naar een snel antwoord, maar Barkas maakte een poging van Luca Oyen onschadelijk. Aan de overkant werd Klaverboer twee keer aan het werk gezet door Cathline. Heerenveen bracht de spanning zo'n tien minuten voor tijd alsnog terug. Een vrije trap van Trenskow werd van richting veranderd, waardoor Barkas op het verkeerde been stond: 3-2. Diezelfde Trenskow kreeg even later na goed terugkoppen van invaller Lasse Nordas zelfs de kans om er 3-3 van te maken, maar schoot wild naast. Heerenveen probeerde het daarna nog wel, maar slaagde er niet meer in om Barkas in verlegenheid te brengen.

Zondag moet Utrecht het karwei in Volendam zien te klaren, als Ajax de tegenstander is in de eindstrijd. De Amsterdammers wonnen eerder op de avond hun halve finale van FC Groningen (2-0).