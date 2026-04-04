PSV-fans reageren woest op verzoek van stadionspeaker tegen FC Utrecht

4 april 2026, 16:53
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Een opmerkelijk moment zaterdagmiddag in de zesde minuut van PSV - FC Utrecht. De supporters van PSV reageerden woest toen de stadionspeaker in het Philips Stadion een vriendelijk verzoek door de microfoon riep.

PSV stevent nog altijd af op het landskampioenschap in de Eredivisie, maar de laatste weken zijn de resultaten niet goed. Drie van de laatste vier wedstrijden in alle competities werden verloren, waardoor de stemming bij de Eindhovenaren op dit moment allesbehalve positief is.

In het thuisduel met FC Utrecht kreeg PSV al vroeg in de wedstrijd een nieuwe tegenvaller te verwerken. Artem Stepanov werd in de derde minuut van de wedstrijd in de zestien van PSV vrijgespeeld door Niklas Vesterlund, waarna de Oekraïense spits van FC Utrecht koelbloedig afrondde: 0-1.

Vrijwel meteen na de openingsdoelpunt van FC Utrecht werd er op de lange zijde van het Philips Stadion vuurwerk afgestoken door de supporters van PSV. De stadionspeaker reageerde daar kort erna op met het verzoek om te stoppen met het afsteken van vuurwerk. Het verzoek van de stadion werd vervolgens door de thuisfans beantwoord met luid gejoel en gefluit.

De sfeer werd er vervolgens niet veel beter op in het Philips Stadion, want in de dertiende minuut van de wedstrijd wist FC Utrecht zelfs op 0-2 te komen. Gjivai Zechiël rondde koelbloedig af, nadat hij fraai door de as van het veld was weggestoken door Angel Alcaron.

Toen Stepanov vervolgens bijna de 0-3 op het scorebord bracht na gepruts in de defensie van PSV, klonk er opnieuw een striemend fluitconcert, ditmaal gericht aan de spelers van de Eindhovenaren.

