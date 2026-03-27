Live voetbal 2

Babadi terug naar PSV, maar vertrekt mogelijk definitief in zomer

27 maart 2026, 10:35
Isaac Babadi
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Silven Potters
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

PSV is achter de schermen al volop bezig met het bouwen van de selectie voor komend seizoen. Daarbij ligt er een belangrijke puzzel op tafel rondom Isaac Babadi. Royal Antwerp heeft geen koopoptie bedongen bij de huurovergang daardoor keert hij deze zomer definitief terug naar Eindhoven. De Eindhovenaren zoeken naar een nieuwe route om het twintigjarige toptalent verder te laten ontwikkelen. Ook is er contractnieuws te melden vanuit Jong PSV, zo meldt het Eindhovens Dagblad.

PSV houdt zich momenteel bezig met het ideale traject voor Babadi. De creatieveling werd jarenlang bestempeld als het absolute kroonjuweel van de jeugdopleiding op De Herdgang en zette, na een langlopende soap, een handtekening onder een contract tot medio 2028. Toch is de definitieve doorbraak in Eindhoven nog uitgebleven. Tot dusver speelde hij 35 officiële wedstrijden namens PSV, waarin hij driemaal trefzeker was en één assist gaf.

Geen rendement op de Bosuil

Artikel gaat verder onder video

Om vlieguren te maken, werd Babadi verhuurd aan Royal Antwerp, maar dat verblijf in België is niet geworden wat men ervan hoopte. Babadi slaagde er niet in om een vaste basisspeler te worden op de Bosuil. In totaal kwam hij tot slechts 563 minuten in 21 wedstrijden, waarin hij geen enkele goal of assist liet aantekenen. De technische leiding van PSV zoekt nu naar een nieuwe route om te voorkomen dat zijn ontwikkeling stilstaat. Mogelijk volgt er een nieuwe verhuurperiode binnen de Eredivisie.

Besluit bij Jong PSV

Naast Babadi heeft PSV ook knopen doorgehakt bij Jong PSV. Voor de deadline van 1 april zijn de eenzijdige opties in de contracten van twee talenten gelicht. Het zal gaan om Essien Bassey en Khadim Ngom. PSV voorkomt hiermee dat zij komende zomer transfervrij vertrekken.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Isaac Babadi

Isaac Babadi
Royal Antwerp FC
Team: Antwerp
Leeftijd: 20 jaar (6 apr. 2005)
Positie: M (C), AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
0
0
2025/2026
Jong PSV
1
0
2025/2026
Antwerp
17
0
2024/2025
PSV
8
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws