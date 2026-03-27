Babadi terug naar PSV, maar vertrekt mogelijk definitief in zomer

PSV is achter de schermen al volop bezig met het bouwen van de selectie voor komend seizoen. Daarbij ligt er een belangrijke puzzel op tafel rondom . Royal Antwerp heeft geen koopoptie bedongen bij de huurovergang daardoor keert hij deze zomer definitief terug naar Eindhoven. De Eindhovenaren zoeken naar een nieuwe route om het twintigjarige toptalent verder te laten ontwikkelen. Ook is er contractnieuws te melden vanuit Jong PSV, zo meldt het Eindhovens Dagblad.

PSV houdt zich momenteel bezig met het ideale traject voor Babadi. De creatieveling werd jarenlang bestempeld als het absolute kroonjuweel van de jeugdopleiding op De Herdgang en zette, na een langlopende soap, een handtekening onder een contract tot medio 2028. Toch is de definitieve doorbraak in Eindhoven nog uitgebleven. Tot dusver speelde hij 35 officiële wedstrijden namens PSV, waarin hij driemaal trefzeker was en één assist gaf.

Geen rendement op de Bosuil

Artikel gaat verder onder video

Om vlieguren te maken, werd Babadi verhuurd aan Royal Antwerp, maar dat verblijf in België is niet geworden wat men ervan hoopte. Babadi slaagde er niet in om een vaste basisspeler te worden op de Bosuil. In totaal kwam hij tot slechts 563 minuten in 21 wedstrijden, waarin hij geen enkele goal of assist liet aantekenen. De technische leiding van PSV zoekt nu naar een nieuwe route om te voorkomen dat zijn ontwikkeling stilstaat. Mogelijk volgt er een nieuwe verhuurperiode binnen de Eredivisie.

Besluit bij Jong PSV

Naast Babadi heeft PSV ook knopen doorgehakt bij Jong PSV. Voor de deadline van 1 april zijn de eenzijdige opties in de contracten van twee talenten gelicht. Het zal gaan om Essien Bassey en Khadim Ngom. PSV voorkomt hiermee dat zij komende zomer transfervrij vertrekken.