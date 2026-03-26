Slecht nieuws voor . De verdediger van PSV kan deze interlandperiode niet in actie komen voor Curaçao. Door een blessure moet de linkspoot de komende wedstrijden van de nationale ploeg overslaan, zo meldt het Eindhovens Dagblad.

Het is een flinke tegenvaller voor zowel Obispo als Fred Rutten. De kersverse bondscoach, die onlangs het stokje overnam van Dick Advocaat, had de PSV’er graag ingezet tijdens de oefenduels met China (27 maart) en Australië (31 maart). Waar de rest van de selectie inmiddels in het vliegtuig naar Australië is gestapt, is Obispo in Eindhoven achtergebleven om aan zijn herstel te werken.

Onduidelijkheid over de ernst

Hoe ernstig de blessure van de 27-jarige centrumverdediger precies is, is op dit moment nog niet bekend. Voor Curaçao is zijn afwezigheid in ieder geval een aderlating. Sinds zijn debuut in oktober 2025 groeide de verdediger snel uit tot een vaste waarde; hij kwam tot nu toe vier keer uit voor zijn land. Naast Obispo moet Rutten het tijdens deze trip ook stellen zonder Deveron Fonville (NEC) en oud-PSV’er Jürgen Locadia (Miami FC). Ook zij kampen met blessures en moesten zich noodgedwongen afmelden voor de verre reis naar de andere kant van de wereld.

Focus op herstel bij PSV

Voor Obispo ligt de focus nu volledig op PSV. De verdediger zal hopen dat hij op tijd fit is voor de kampioenswedstrijd van de Brabantse club. Het is voorlopig nog afwachten of hij de eerstvolgende competitiewedstrijd van volgende week zaterdag tegen FC Utrecht haalt.