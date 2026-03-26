Blessuregeval bij PSV: Armando Obispo meldt zich af voor Curaçao

26 maart 2026, 10:48
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Slecht nieuws voor Armando Obispo. De verdediger van PSV kan deze interlandperiode niet in actie komen voor Curaçao. Door een blessure moet de linkspoot de komende wedstrijden van de nationale ploeg overslaan, zo meldt het Eindhovens Dagblad.

Het is een flinke tegenvaller voor zowel Obispo als Fred Rutten. De kersverse bondscoach, die onlangs het stokje overnam van Dick Advocaat, had de PSV’er graag ingezet tijdens de oefenduels met China (27 maart) en Australië (31 maart). Waar de rest van de selectie inmiddels in het vliegtuig naar Australië is gestapt, is Obispo in Eindhoven achtergebleven om aan zijn herstel te werken.

Onduidelijkheid over de ernst

Hoe ernstig de blessure van de 27-jarige centrumverdediger precies is, is op dit moment nog niet bekend. Voor Curaçao is zijn afwezigheid in ieder geval een aderlating. Sinds zijn debuut in oktober 2025 groeide de verdediger snel uit tot een vaste waarde; hij kwam tot nu toe vier keer uit voor zijn land. Naast Obispo moet Rutten het tijdens deze trip ook stellen zonder Deveron Fonville (NEC) en oud-PSV’er Jürgen Locadia (Miami FC). Ook zij kampen met blessures en moesten zich noodgedwongen afmelden voor de verre reis naar de andere kant van de wereld.

Focus op herstel bij PSV

Voor Obispo ligt de focus nu volledig op PSV. De verdediger zal hopen dat hij op tijd fit is voor de kampioenswedstrijd van de Brabantse club. Het is voorlopig nog afwachten of hij de eerstvolgende competitiewedstrijd van volgende week zaterdag tegen FC Utrecht haalt.

Armando Obispo

Armando Obispo
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 27 jaar (5 mrt. 1999)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
17
2
2024/2025
PSV
14
1
2023/2024
PSV
9
0
2022/2023
PSV
22
2

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

