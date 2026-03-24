Goes verbaasd over uitspraken Bosz: 'Niet heel netjes, lekker blijven praten'

heeft dinsdag zijn mening gegeven over de woorden die Peter Bosz laatst over hem sprak. Zo stelde de trainer van PSV dat de verdediger van AZ tijdens de ontmoeting met PSV niet de hele wedstrijd op het veld had gestaan, als er geen camera's waren geweest. Goes was verbaasd toen hij dat hoorde.

Goes sloot deze week aan bij Jong Oranje. Hoopt hij nog op het WK met het grote Oranje? "Ik heb die droom, maar ben ook realistisch dat het niet aan de orde is", begint hij in gesprek met Sinclair Bisschop van ESPN. "Ik focus me gewoon op Jong Oranje, maar hopelijk mag ik er in de toekomst wel aan ruiken."

Eind vorig jaar sloeg de veelbesproken verdediger een psycholoog aan de haak. "We sparren heel vaak, het is eigenlijk meer een mental coach. Er zijn altijd dingen die beter kunnen, dat weet ik zelf ook. Uiteindelijk ben ik ook een jongen van 21, die zichzelf probeert uit te vinden. Soms heb ik daar ook wel moeite mee, maar uiteindelijk komt het wel goed." Goes merkt al dat het vruchten afwerpt. "Ik ben een stuk rustiger, ook buiten het veld. Daar wil ik me ook ontwikkelen. Maar ik denk dat ik door de juiste mensen omringd ben."

Goes staat bij velen te boek als een speler die meermaals ver over de schreef gaat. Zijn onsportieve acties maken hem niet echt geliefd. "Ik heb daar zelf voor gezorgd en ik moet dat omdraaien. Maar misschien let men daar in Nederland te veel op: ik ben ook wel benieuwd om een transfer te maken en te zien hoe het dan gaat." Past zijn karakter dan niet echt op de Eredivisievelden? "Ik denk dat mijn manier van spelen ook perfect bij Nederland past. Maar soms wordt het groter gemaakt dan het is. Ik moet daar zelf ook wel slimmer in zijn."

Bosz was onlangs zeer kritisch op de laatste man. Volgens de trainer van PSV had Goes voor een 'bont en blauwe' arm van Ricardo Pepi gezorgd en hadden spelers vroeger wel 'raad geweten' met de mandekker. "Dat is zijn goed recht", stelt Goes. "Ik vind het niet heel netjes als trainer om dat over spelers te zeggen die niet bij je club zitten. Maar iedereen mag zeggen wat hij wil: ik slaap er niet slechter van. Hij mag lekker blijven praten."

Onlangs kreeg Goes het aan de stok met Zeefuik, nota bene door AZ verhuurd aan Heracles, maar die strijdbijl is allang neergelegd. "Dat is ook veel groter gemaakt in de media. Buiten het veld zijn we gewoon vrienden. Maar soms in het veld kan het wel eens heet worden, na de wedstrijd is het dan ook weer klaar."