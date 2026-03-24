Sergiño Dest openhartig over ambities en zware blessure: 'Alles ging even downhill'

is dit seizoen een van de sterkhouders bij PSV, maar de verdediger steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken. In een openhartig gesprek met het YouTube-kanaal Day1 vertelt Dest over zijn droom om weer naar de absolute wereldtop te gaan en hoe een zware blessure roet in het eten gooide.

Dest kwam vorig jaar naar Eindhoven met een duidelijk plan. "Ik kwam naar PSV om Champions League te spelen en had ambities om na een jaar weer naar de top te gaan…", legt hij uit. Hoewel hij het naar zijn zin heeft bij de koploper, droomt hij van meer. "Je wilt bij de grootste clubs ter wereld spelen. PSV en Ajax zijn mooie clubs, maar de Eredivisie is niet de grootste competitie. Ik denk dat iedereen wel begrijpt dat je naar de absolute top wil."

Harde lessen van Zlatan

Artikel gaat verder onder video

Dat hij het niveau van de wereldtop aankan, bewees hij eerder bij FC Barcelona en AC Milan. Daar leerde hij van de allergrootsten, zoals Lionel Messi en Zlatan Ibrahimovic. Vooral de Zweedse spits was erg streng. "Hij is gewoon strikt, man. Ik wist niet dat je niet met schoenen of kicksen door de gym mocht lopen om in de kleedkamer te komen. Hij had me wel een keer even goed aangesproken erover", lacht de verdediger.

Volgens Dest eisen zulke topspelers dat alles perfect gaat. "Ze eisen dat je op het goede been speelt, met een goede snelheid. Dat soort dingen is niet bij elke club normaal. Dat zijn de kleine details waar je het verschil gaat maken."

Emotioneel door blessureleed

Net toen Dest weer richting zijn topvorm groeide, sloeg het noodlot toe met een zware knieblessure. Het nieuws dat hij negen tot tien maanden aan de kant zou staan, kwam keihard aan. "Toen begon ik thuis een beetje na te denken. Ik was eventjes alleen. Over alles en hoe het is gebeurd. Welke clubs ik niet meer naartoe kan. Dan word je toch wel een klein beetje emotioneel."

Het raakte hem echt, omdat hij zo hard had gewerkt voor zijn kansen. "Je hebt zo hard gewerkt voor dit moment. Je wou weer terug omhoog omdat je je ambities hebt, en dan kom je in zo'n fase terecht." Toch liet hij de moed niet lang zakken: "Ik heb eventjes gerouwd, kort. Een dagje. Daarna keek ik weer naar de mogelijkheden."

Ondanks de tegenslagen en de kritiek in de media, blijft Dest er rustig onder. Hij heeft geleerd om zich af te sluiten voor de buitenwereld. "Mijn motto is eigenlijk: ik ga niet stressen over iets wat ik niet kan controleren. Internet voor mij is eigenlijk nep. Voor mij draait het meer om het echte leven."