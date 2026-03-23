PSV accepteert forse schorsing, Salah-Eddine mist waarschijnlijk kampioensduel

PSV heeft een schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal geaccepteerd betreft een schorsing voor . De verdediger is drie wedstrijden geschorst, waarvan een voorwaardelijk, naar aanleiding van zijn rode kaart tegen Telstar op zondag.

Salah-Eddine mist de eerstvolgende competitiewedstrijden tegen FC Utrecht (thuis, 4 april) en Sparta Rotterdam (uit, 11 april). Het is gezien het verschil met nummer twee Feyenoord aannemelijk dat de kampioenswedstrijd van PSV daartussen zal zitten.

Salah-Eddine kreeg tegen Telstar een rode kaart na een vermeende elleboogstoot aan Gerald Alders. Dat gebeurde zeven minuten voor de pauze. De bal was geenszins in de buurt. Telstar-keeper Ronald Koeman junior bereidde zich voor om een uittrap te nemen, toen Salah-Eddine en Alders rond de middenlijn verwikkeld raakten in een duel. Daarbij zwaaide Salah-Eddine zijn arm naar achteren en leek hij Alders op het hoofd te raken. Op advies van de vierde official Richard Martens gaf Nagtegaal een rode kaart.

Met tien man kwam PSV vlak daarna op achterstand. Patrick Brouwer opende de score in de blessuretijd van de eerste helft. Uiteindelijk won Telstar met 3-1 van de koploper van de Eredivisie.

Bosz en Salah-Eddine reageren

Peter Bosz vond de rode kaart een logische beslissing: "We krijgen een domme en volledig terechte rode kaart", zei de trainer van PSV tegen ESPN. "Dat maakt het niet makkelijker. Ik heb de beelden bekeken en daarin zie je dat hij wordt vastgepakt en zich los wil wringen. Maar dit is hartstikke dom en moet hij niet doen."

Anass Salah-Eddine krijgt rood na een worsteling met Gerald Alders 🟥



