PSV liet zich zondagmiddag andermaal in de luren leggen door Telstar. Na een 0-2 nederlaag in eigen huis werd het in Velsen-Zuid 3-1 voor de promovendus. Wat PSV de afgelopen weken laat zien, neigt volgens Valentijn Driessen naar ‘competitievervalsing’ en is volgens de verslaggever sowieso ‘kampioen onwaardig’, zo schrijft hij in zijn column in De Telegraaf.

PSV kon zich zondag officieus tot landskampioen kronen, zolang er werd gewonnen op bezoek bij Telstar. De Eindhovenaren waren echter geen schim van zichzelf en na een rode kaart voor Anass Salah-Eddine aan het einde van de eerste helft was het de promovendus die het verschil maakte: 3-1. “Het lijkt nergens op waarmee PSV bezig is”, begint Driessen. “Het valt zelfs competitievervalsing te noemen en is een kampioen onwaardig.”

Daarmee doelt hij op de rol die PSV speelt in de degradatiestrijd. De ploeg van Peter Bosz speelde dit seizoen al gelijk in eigen huis tegen NAC Breda (2-2), verloor op bezoek bij FC Volendam (2-1) en ging zondag dus voor de tweede keer dit seizoen onderuit tegen Telstar. “Het was in de jaren vijftig voor het laatst dat een gepromoveerde club tweemaal won van de kampioen”, illustreert hij de ernst van die situatie.

Hoewel PSV dus in een slechte vorm steekt met twee nederlagen op rij, zal het de enorme voorsprong van vijftien punten op nummer twee Feyenoord niet meer verspelen en naar verwachting binnen enkele weken de kampioensschaal in ontvangst mogen nemen. “Maar dat PSV zich nauwelijks nog kan opladen om tot het gaatje te gaan tegen welke tegenstander dan ook lijkt nergens op”, foetert Driessen.

“Al die topspelers van PSV mogen zich deze onderschatting aanrekenen evenals Bosz. De aanstaande kampioen verloor in een week tijd zes punten en dat zet de ineenstorting vorig seizoen in een ander daglicht.” De journalist concludeert dat het de schuld van Feyenoord, NEC, Ajax, FC Twente en AZ is dat PSV zich dit gestuntel dit seizoen zonder zorgen kan permitteren.