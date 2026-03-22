Telstar provoceert PSV na spectaculaire overwinning: ‘Dit hebben ze niet nodig...’

Telstar zorgde zondag in eigen huis voor een daverende verrassing tegen PSV (3-1 overwinning). Nadat het laatste fluitsignaal in het BUKO Stadion geklonken had, barstte het feest los bij de spelers van Telstar en werd er een subtiel plaagstootje uitgedeeld aan PSV.

Telstar werd in de eerste helft in het zadel geholpen door een vroege rode kaart van Anass Salah-Eddine. De linksback van PSV werd van het veld gestuurd na een elleboogstoot.

Vervolgens wist Telstar de ban te breken via Patrick Brouwer, maar Kiliann Sildillia bracht PSV kort na rust alweer langszij. Sem van Duijn en Kay Tejan bezorgden Telstar daarna echter alsnog de volle buit. Het betekende de tweede zege dit seizoen van de promovendus op PSV, na de 0-2 zege op 30 augustus 2025.

Meteen nadat scheidsrechter Marc Nagtegaal de wedstrijd had beëindigd, barstte het feest los bij de spelers en fans Telstar. Ook klonk het nummer ‘Simply the Best’ in het stadion. De klassieker van Tina Turner is het opkomstnummer van PSV bij thuiswedstrijden. “Wat treiterend wordt het nummer ‘Simply the Best’ nu gedraaid”, reageerde ESPN-commentator Leo Oldenburger bij het horen van de muziek.

Bij de nabeschouwing zei presentator Milan van Dongen bij ESPN over Telstar: “Een brutale nieuwkomer, op alle vlakken. Ze draaien ‘Simply the Best’ na afloop. Een tikje voetbalhumor. Op het randje?”

“Dat heb je niet per se nodig…”, reageerde analist Arnold Bruggink. De oud-voetballer voegde daaraan toe: “Maar ze stralen in alles uit dat ze voetbal leuk vinden. Dat is precies wat je nodig hebt en waarom je hiervan geniet. Die vrolijkheid merk je ook aan alle mensen hier. Daar mag je echt trots op zijn.”

Van Dongen moest zichzelf enkele minuten later corrigeren: “Ik moet één dingetje rechtzetten jongens… Ze draaien ‘Simply the Best’ altijd bij een thuiszege. Maar ja, ik was hier nog niet geweest na een thuiszege.”