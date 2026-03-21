Transfer Pepi naar Fulham klapt: PSV loopt 40 miljoen mis

21 maart 2026, 20:34   Bijgewerkt: 20:46
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

De transfer van Ricardo Pepi van PSV naar Fulham gaat niet door, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De spits leek voor een bedrag van zo'n veertig miljoen euro op weg naar Engeland, maar de deal is op 'ogenschijnlijk een detail' geklapt: de definitieve datum van de transfer.

De soap rondom het vertrek van Pepi bij PSV begint serieuze vormen aan te nemen. De Amerikaan was afgelopen winter dicht bij een transfer naar Fulham, maar de deal ketste in de slotfase van de transferperiode af omdat de Eindhovenaren geen vervanger konden vinden. De Engelsen gaven de hoop niet op en eerder deze week werd er een akkoord bereikt. Het leek er sterk op dat de transfer deze week nog afgerond kon worden.

Nu gaat de deal echter niet door, zo laat technisch directeur Earnest Stewart weten aan het ED. Er was sprake van een overeenkomst voor een vast bedrag van 35 miljoen euro, twee miljoen euro aan bonussen en een doorverkooppercentage dat hoger is dan gebruikelijk, waardoor de spits in totaal zo'n veertig miljoen euro had kunnen opleveren.

De regionale krant meldt dat iets wat 'ogenschijnlijk een detail' leek nu de transfer heeft laten klappen. PSV en Fulham zijn het namelijk niet eens geworden over de datum waarop Pepi de overstap zou maken naar Engeland. De Premier League-club wilde de deal nu wel al tekenen, maar pas bij het begin van de transfermarkt komende zomer in laten gaan. In dat geval kon Fulham bij een eventuele blessure van Pepi nog onder de transfer uitkomen. PSV wilde daar niet in meegaan en de Engelsen wilden de datum niet dusdanig ver naar voren halen dat PSV honderd procent zekerheid heeft over de verkoop van de spits. Daarom is besloten de onderhandelingen te stoppen.

"Op de eerste plaats is het voor Ricardo heel vervelend", laat Stewart weten aan de krant. "Hij wilde deze transfer heel graag maken en wij wilden meewerken nadat we een mondeling akkoord hadden bereikt over de meeste voorwaarden." Alleen over de datum werd dus geen overeenstemming bereikt. "Het leek erop dat we met deze club een volledige overeenkomst konden bereiken. Dat is uiteindelijk niet gelukt en we zullen de komende periode bekijken hoe de kwestie zich ontwikkelt. Op dit moment rekenen wij niet meer op een transfer op korte termijn", aldus Stewart.

Kunnen ze de verbouwing nog afzeggen? Zonder grappen, die gaat in de zomer alsnog een stap maken. De hoogte van die stap hangt af van zijn WK

Ricardo Pepi

Ricardo Pepi
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 23 jaar (9 jan. 2003)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
19
10
2024/2025
Jong PSV
1
1
2024/2025
PSV
18
11
2023/2024
Jong PSV
1
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
28
17
47

