PSV slaat onoverbrugbaar gat met Ajax en Feyenoord: 'Dit is pijnlijk'

Terwijl Ajax en Feyenoord in een diepe crisis verkeren en zich naar de finish van het seizoen worstelen, bouwt PSV in Eindhoven aan een onaantastbaar imperium. In de AD Voetbalpodcast schetst Sjoerd Mossou een ontluisterend beeld voor de traditionele top-drie: PSV loopt op alle fronten mijlenver vooruit.
De aanleiding voor de felle analyse is de presentatie van de nieuwe stadionplannen in Eindhoven. PSV wil het Philips Stadion tegen 2030 uitbreiden naar een capaciteit van 52.000 tot 58.000 toeschouwers, een project dat tussen de 350 en 450 miljoen euro gaat kosten. Het contrast met de jarenlange stadionplannen in Rotterdam is volgens Mossou pijnlijk zichtbaar.
"Ik vraag me af hoe ze daar in Rotterdam naar kijken", trapt Mossou af. "Ze vergaderen al dertig jaar en krijgen geen palen in de grond. Die worden links ingehaald door PSV. Dat is pijnlijk. Dat Kuip-dossier met mislukte stadionplannen schiet niet op, terwijl PSV straks het mooiste stadion van Nederland heeft."
Volgens de journalist toont dit de enorme ambitie van de regio Eindhoven, die mede door de groei van bedrijven als ASML in een enorme lift zit. PSV fungeert daarbij als het sportieve uithangbord dat de concurrentie stof laat happen. "PSV bouwt stug door aan de veruit professioneelste en op dit moment ook veruit de beste club van Nederland. Het is indrukwekkend, ook met name de vaart die erachter zit."
Waar PSV rust en structuur uitstraalt, heerst bij Ajax en Feyenoord de waan van de dag. De naderende Klassieker tussen Feyenoord en Ajax wordt in de podcast dan ook getypeerd als 'de lamme en de blinde'. Volgens Mossou ontbreekt het bij de rivalen simpelweg aan een stevig fundament zodra er een succestrainer wegvalt.
"PSV is nu zó ver vooruit, niet alleen op het veld, maar ook buiten het veld", concludeert Mossou. "In organisatie, scouting, manier van werken, een duidelijk plan hebben met iedereen van hoog tot laag. Je gaat je bijna afvragen wanneer Ajax en Feyenoord dat nog gaan inhalen. Zeker als ze die financiële slag straks nog een paar keer gaan verliezen, dan wordt het gat alsmaar groter en groter."
Zowel bij Ajax als Feyenoord wordt er momenteel met pleisters geplakt: Ajax heeft alweer de derde trainer van het seizoen en Feyenoord heeft Dick Advocaat erbij gehaald om de cruciale tweede plaats te redden. Mossou ziet dat het topsportklimaat in Eindhoven inmiddels verankerd is in de club, terwijl het bij de concurrentie slechts een tijdelijk effect van een trainer lijkt te zijn. "Blijkbaar zijn daar trainers voor nodig om dat op de een of andere manier weer recht te krijgen, terwijl het bij PSV in veel opzichten al jaren op en top professioneel is."
Beleid begint met spelers alleen halen als ze toegevoegde waarde hebben voor je selectie. Maher Carrizo van Ajax als voorbeeld. Er zijn zoveel waardeloze spelers gehaald, dan haal je met een frisse wind deze speler voor 5 a 6 miljoen euro (voor slechts 50% van de transferrechten dus hij is nog veel meer waard). En wat denk je? Speelt niet. Schiet mij maar lek. Waarom haal je zo'n speler dan én geef je er nog miljoenen aan uit ook. Een goede speler kun je direct opstellen.
Onoverbrugbaar gat? Sodemieter ik beticht diegene die dit artikel geschreven heeft niet graag van vooringenomenheid, maar het heeft veel weg van een PSV-fan die dit geschreven heeft. In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw werd er ook gezegd dat Ajax en Feyenoord nooit meer zo goed zouden worden als een paar jaar daarvoor.
PSV heeft het de laatste jaren gewoon goed voor elkaar. Alles valt op z’n plek.. beleid klopt, selectie klopt, resultaten volgen. Maar zo werkt de voetbalwereld, het hoeft maar 1 of 2 seizoenen minder te gaan, Champions League wordt misgelopen, en de stemming slaat compleet om. Dan vraagt iedereen zich ineens af hoe PSV het ooit in z’n hoofd haalde om zoveel geld uit te geven aan spelers/stadion. Zo opportunistisch is het. Vandaag ben je een voorbeeldclub, morgen wordt alles weer in twijfel getrokken. Leer mij de voetbalwereld kennen. Maar goed, Sjoerd Mossou heeft zo in ieder geval weer een stukje kunnen schrijven zonder zich al te veel te hoeven inspannen.
Op dit moment is PSV zeker de top van Nederland. Maar dit is wel moment journalistiek. Voor Mislintat was Ajax top (slechts een paar jaar geleden), met Slot was Feyenoord geweldig. En nu een geweldig gat. Je kan het eerlijker kijken zonder afbreuk te doen aan elke andere club. Waar Ajax en Feyenoord niet in staat zijn geweest een gebalanceerd elftal te creeren met de juiste coach, heeft PSV dat wel gedaan. Waar Feyenoord en Ajax niet in staat zijn om het elftal relatief fit en blessure vrij te houden, lukt PSV dat wel. Dat is goed beleid en ook geluk. Genoeg Feyenoord spelers die in uit duels blessures oplopen. Als PSV volgend jaar pech heeft, verkeerde loting met europees voetbal en net zoals nu bij Feyenoord bijna al hun centrale verdedigers kwijt raakt, plus verkoop, is het dan geen topclub meer als het uitgeschakeld wordt in de eerste ronde?
