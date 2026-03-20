PSV slaat onoverbrugbaar gat met Ajax en Feyenoord: 'Dit is pijnlijk'

Terwijl Ajax en Feyenoord in een diepe crisis verkeren en zich naar de finish van het seizoen worstelen, bouwt PSV in Eindhoven aan een onaantastbaar imperium. In de AD Voetbalpodcast schetst Sjoerd Mossou een ontluisterend beeld voor de traditionele top-drie: PSV loopt op alle fronten mijlenver vooruit.

De aanleiding voor de felle analyse is de presentatie van de nieuwe stadionplannen in Eindhoven. PSV wil het Philips Stadion tegen 2030 uitbreiden naar een capaciteit van 52.000 tot 58.000 toeschouwers, een project dat tussen de 350 en 450 miljoen euro gaat kosten. Het contrast met de jarenlange stadionplannen in Rotterdam is volgens Mossou pijnlijk zichtbaar.

Het Feyenoord-trauma

Artikel gaat verder onder video

"Ik vraag me af hoe ze daar in Rotterdam naar kijken", trapt Mossou af. "Ze vergaderen al dertig jaar en krijgen geen palen in de grond. Die worden links ingehaald door PSV. Dat is pijnlijk. Dat Kuip-dossier met mislukte stadionplannen schiet niet op, terwijl PSV straks het mooiste stadion van Nederland heeft."

Volgens de journalist toont dit de enorme ambitie van de regio Eindhoven, die mede door de groei van bedrijven als ASML in een enorme lift zit. PSV fungeert daarbij als het sportieve uithangbord dat de concurrentie stof laat happen. "PSV bouwt stug door aan de veruit professioneelste en op dit moment ook veruit de beste club van Nederland. Het is indrukwekkend, ook met name de vaart die erachter zit."

Gebrek aan fundament in Amsterdam en Rotterdam

Waar PSV rust en structuur uitstraalt, heerst bij Ajax en Feyenoord de waan van de dag. De naderende Klassieker tussen Feyenoord en Ajax wordt in de podcast dan ook getypeerd als 'de lamme en de blinde'. Volgens Mossou ontbreekt het bij de rivalen simpelweg aan een stevig fundament zodra er een succestrainer wegvalt.

"PSV is nu zó ver vooruit, niet alleen op het veld, maar ook buiten het veld", concludeert Mossou. "In organisatie, scouting, manier van werken, een duidelijk plan hebben met iedereen van hoog tot laag. Je gaat je bijna afvragen wanneer Ajax en Feyenoord dat nog gaan inhalen. Zeker als ze die financiële slag straks nog een paar keer gaan verliezen, dan wordt het gat alsmaar groter en groter."

Topsportcultuur als modewoord

Zowel bij Ajax als Feyenoord wordt er momenteel met pleisters geplakt: Ajax heeft alweer de derde trainer van het seizoen en Feyenoord heeft Dick Advocaat erbij gehaald om de cruciale tweede plaats te redden. Mossou ziet dat het topsportklimaat in Eindhoven inmiddels verankerd is in de club, terwijl het bij de concurrentie slechts een tijdelijk effect van een trainer lijkt te zijn. "Blijkbaar zijn daar trainers voor nodig om dat op de een of andere manier weer recht te krijgen, terwijl het bij PSV in veel opzichten al jaren op en top professioneel is."