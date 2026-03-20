, de 23-jarige Costa Ricaanse spits die in de winter van 2024 de overstap maakte van FC Twente naar Spartak Moskou, is het onderwerp van gesprek in de transferwandelgangen. De aanvaller wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar PSV, maar zelf blijft hij daar uiterst nuchter onder. In een interview met het Russische medium Sport-Express reageerde hij kort en bondig op de geluiden uit Eindhoven.

Ondanks de aanhoudende berichten dat PSV in hem de ideale versterking ziet, is er volgens Ugalde zelf geen sprake van concreet contact. "Ik weet niets van dit nieuws", vertelt de spits resoluut over de vermeende interesse uit de Eredivisie. Hij benadrukt dat zijn focus momenteel niet bij een terugkeer naar Nederland ligt, maar bij zijn huidige verplichtingen in de Russische hoofdstad. "Ik concentreer me op het spelen voor Spartak", aldus Ugalde.

Alternatieven op de lijst

Hoewel Ugalde vorig jaar aan de lopende band scoorde, liggen de cijfers dit seizoen iets anders. De teller staat inmiddels op 20 gespeelde wedstrijden in de Russische competitie. Daarin was de 23-jarige spits goed voor 4 doelpunten en 2 assists. Toch blijft hij een belangrijke schakel in het eftal van Spartak Moskou.

Mocht de komst van Ugalde niet haalbaar blijken, heeft PSV volgens De Telegraaf andere opties in kaart gebracht. Het gaat om de 21-jarige Álvaro Rodríguez (Elche CF), opgeleid bij Real Madrid, en de 23-jarige Mika Biereth (AS Monaco), die een verleden heeft bij Arsenal.