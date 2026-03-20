Manfred Ugalde reageert op geruchten: 'Niets gehoord over interesse van PSV'

20 maart 2026, 13:10
Manfred Ugalde in Philips Stadion
Foto: © Imago/realtimes
Photo of Silven Potters
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Manfred Ugalde, de 23-jarige Costa Ricaanse spits die in de winter van 2024 de overstap maakte van FC Twente naar Spartak Moskou, is het onderwerp van gesprek in de transferwandelgangen. De aanvaller wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar PSV, maar zelf blijft hij daar uiterst nuchter onder. In een interview met het Russische medium Sport-Express reageerde hij kort en bondig op de geluiden uit Eindhoven.

Ondanks de aanhoudende berichten dat PSV in hem de ideale versterking ziet, is er volgens Ugalde zelf geen sprake van concreet contact. "Ik weet niets van dit nieuws", vertelt de spits resoluut over de vermeende interesse uit de Eredivisie. Hij benadrukt dat zijn focus momenteel niet bij een terugkeer naar Nederland ligt, maar bij zijn huidige verplichtingen in de Russische hoofdstad. "Ik concentreer me op het spelen voor Spartak", aldus Ugalde.

Alternatieven op de lijst

Hoewel Ugalde vorig jaar aan de lopende band scoorde, liggen de cijfers dit seizoen iets anders. De teller staat inmiddels op 20 gespeelde wedstrijden in de Russische competitie. Daarin was de 23-jarige spits goed voor 4 doelpunten en 2 assists. Toch blijft hij een belangrijke schakel in het eftal van Spartak Moskou.

Mocht de komst van Ugalde niet haalbaar blijken, heeft PSV volgens De Telegraaf andere opties in kaart gebracht. Het gaat om de 21-jarige Álvaro Rodríguez (Elche CF), opgeleid bij Real Madrid, en de 23-jarige Mika Biereth (AS Monaco), die een verleden heeft bij Arsenal. Wat voor type spitsen dat zijn, lees je in dit artikel.

➡️ Meer PSV nieuws

Lees ook:
Ajax-trainer Oscar Garcia

Óscar García viert doelpunten opvallend: ‘Dit is heel eng’

  • Gisteren, 16:06
  • Gisteren, 16:06
  • 6
Ajax-trainer Fred Grim

Ajax ontslaat Fred Grim

  • zo 8 maart, 18:57
  • 8 mrt. 18:57
  • 19
Sean Steur

Interview Sean Steur valt volledig verkeerd bij Mario Been

  • zo 15 maart, 09:06
  • 15 mrt. 09:06
  • 7
Manfred Ugalde

Manfred Ugalde
Spartak Moskou
Team: Spartak M
Leeftijd: 23 jaar (25 mei 2002)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Spartak M
15
4
2024/2025
Spartak M
29
17
2023/2024
Twente
18
7
2023/2024
Spartak M
12
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44

