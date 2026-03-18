Manfred Ugalde opnieuw gelinkt aan controversiële transfer naar PSV

18 maart 2026, 16:59   Bijgewerkt: 17:12
Manfred Ugalde in Philips Stadion
Foto: © Imago/realtimes
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Manfred Ugalde is in beeld als opvolger van Ricardo Pepi, zo meldt De Telegraaf woensdagmiddag. De transfer van Pepi naar Fulham FC bevindt zich in een vergevorderd stadium, en dus kijken de Eindhovenaren alvast naar alternatieven voor het komende seizoen. Naast Ugalde zijn nog twee andere namen de revue gepasseerd.

Pepi ondergaat woensdag zijn medische keuring in Londen. Als de tests allemaal goed verlopen, zet de Amerikaan een handtekening onder een contract dat per 1 juli, aan het begin van het nieuwe Premier League-seizoen, ingaat. De spits van PSV Eindhoven verkast voor een vast bedrag van 36 miljoen euro naar Fulham. Dat bedrag kan door bonussen nog oplopen tot veertig miljoen euro.

De Telegraaf weet dat Ugalde (23) in beeld is als mogelijke opvolger van Pepi. PSV hengelde al eerder naar de komst van de ex-spits van FC Twente. Toen Fulham zich afgelopen winterse transferperiode al meldde voor Pepi, keken de Eindhovenaren of Ugalde te huur was bij Spartak Moskou. PSV zette in op een huurdeal met koopoptie, maar dat bleek op dat moment niet te realiseren.

Mogelijke recordtransfer PSV

Nu Pepi verkocht gaat worden aan Fulham, komt Ugalde volgens De Telegraaf mogelijk opnieuw in beeld bij de Eindhovenaren. Zijn komst zal echter niet gemakkelijk worden. Spartak Moskou mikt op een vraagprijs van twintig miljoen euro, waardoor PSV zijn eigen transferrecord (15,8 miljoen euro) moet verbreken om de aanvaller uit Costa Rica naar het Philips Stadion te halen.

Bovendien liggen transferperikelen met Russische clubs nog altijd gevoelig vanwege de oorlog in Oekraïne. FC Utrecht besloot daarom bijvoorbeeld om Souffian El Karouani niet aan Spartak Moskou te verkopen.

Nóg twee spitsen gelinkt aan PSV

De Telegraaf weet dat er nog twee andere namen de revue zijn gepasseerd bij PSV. Het zou gaan om Álvaro Rodríguez, een 21-jarige spits van Elche CF, en oud-RKC Waalwijk-spits Mika Biereth. Rodríguez genoot zijn opleiding bij Real Madrid, terwijl de 23-jarige Biereth in het verleden uitkwam voor de jeugd van Arsenal FC. Inmiddels is de Deen actief bij AS Monaco.

Manfred Ugalde

Manfred Ugalde
Spartak Moskou
Team: Spartak M
Leeftijd: 23 jaar (25 mei 2002)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Spartak M
15
4
2024/2025
Spartak M
29
17
2023/2024
Twente
18
7
2023/2024
Spartak M
12
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44

