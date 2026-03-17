PSV verkoopt Pepi ‘als alles meezit’ deze week nog aan Fulham

17 maart 2026, 18:00
PSV-spits Ricardo Pepi met op de achtergrond het logo van Fulham
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Ricardo Pepi gaat PSV komende zomer verruilen voor Fulham, zo melden Rik Elfrink en Fabrizio Romano. De clubwatcher van het Eindhovens Dagblad stelt dat de deal ‘als alles meezit’ deze week nog beklonken kan worden. De genoemde bedragen variëren van 36 tot 40 miljoen euro.

Pepi leek afgelopen transferperiode hard op weg naar de uitgang bij PSV. Fulham wilde alles op alles zetten voor de komst van de Amerikaan en bereikte in de slotfase van de window een akkoord over een transfer van 37 miljoen euro met de Eindhovenaren. Voorwaarde was wel dat PSV tijdig een geschikte vervanger kon vinden. Die bleek er niet te zijn, dus ging de overstap van Pepi niet door.

Enkele dagen na het sluiten van de markt nam Fulham opnieuw contact op met PSV, ditmaal voor een zomerse transfer van de spits. Eind februari stelde het ED dat beide clubs dicht bij een akkoord waren. Inmiddels is dat akkoord bereikt, zo melden Elfrink en Romano. Volgens laatstgenoemde gaat het om een deal van 36 miljoen euro inclusief bonussen. Elfrink spreekt van een totaalpakket van veertig miljoen euro.

Pepi en Fulham zouden er op persoonlijk vlak ook al uit zijn, waardoor zijn transfer slechts een kwestie van tijd lijkt. Volgens Romano willen de Engelsen Pepi in de komende dagen nog medisch keuren. PSV betaalde in de zomer van 2023 een bedrag van elf miljoen euro voor de Amerikaan, die tot dusver 95 wedstrijden in de hoofdmacht van de Eindhovenaren speelde. Daarin was hij 39 keer trefzeker en leverde hij acht assists af.

➡️ Meer PSV nieuws

Lees ook:
Sean Steur

Interview Sean Steur valt volledig verkeerd bij Mario Been

  • zo 15 maart, 09:06
  • 15 mrt. 09:06
  • 7
AJASPA

Teruglezen | Hoe een fris Ajax oppermachtig was tegen Sparta bij het debuut van Garciá

  • za 14 maart, 20:55
  • 14 mrt. 20:55
  • 6
Ajax-trainer Fred Grim

Ajax ontslaat Fred Grim

  • zo 8 maart, 18:57
  • 8 mrt. 18:57
  • 19
Ricardo Pepi

Ricardo Pepi
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 23 jaar (9 jan. 2003)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
19
10
2024/2025
Jong PSV
1
1
2024/2025
PSV
18
11
2023/2024
Jong PSV
1
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44

