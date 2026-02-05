Live voetbal

Fulham neemt direct weer contact op met PSV over Ricardo Pepi

Ricardo Pepi in actie namens PSV tegen Union St Gillis
Foto: © Imago
Dominic Mostert
5 februari 2026, 21:24   Bijgewerkt: 21:32

Fulham heeft de komst van Ricardo Pepi nog niet opgegeven. Volgens journalist Fabrizio Romano is de Premier League-club al in gesprek over de zomerse komst van de spits van PSV, nadat hij in de winter onhaalbaar bleek.

“Het management van Fulham voert al gesprekken met PSV over de speler", schrijft de transferjournalist op X "Fulham wil de transfer afronden voordat de transferwindow opent in juni. Het moet vroeg gebeuren.”

Het contact tussen PSV en Fulham wordt bevestigd door journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Hij schrijft: "PSV, Fulham en het management van Pepi zijn nog altijd in gesprek, zoals eerder al gemeld en wat vanuit Romano nogmaals wordt gezonden. Tot het eind van dit seizoen blijft hij bij PSV, maar een zomerse deal is waar Fulham nu op inzet. Dat heeft voor PSV meerdere voordelen."

PSV liet Pepi niet gaan

Pepi werd de hele winter in verband gebracht met een vertrek bij PSV. De Amerikaan, die onlangs zijn onderarm brak, werd in verband gebracht met een stap naar Fulham. De Engelsen hadden een bedrag van zo’n 37 miljoen euro over voor de 23-jarige spits, waar PSV akkoord mee wilde gaan.

De enige voorwaarde was dat er een geschikte vervanger aangetrokken kon worden, maar daar slaagden de Eindhovenaren niet in. Daarmee zag Pepi een streep door zijn transfer gaan.

In 2023 kwam de Amerikaan voor 11 miljoen euro over van FC Augsburg. Hij heeft nog een contract tot 2030 bij de koploper van de Eredivisie. Op dit moment staat hij aan de kant met een armblessure.

