Salaris geen probleem? Aan Feyenoord gelinkte Lingard verdiende opvallend 'weinig' in Zuid-Korea

Jesse Lingard
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
5 februari 2026, 20:50

Feyenoord lijkt niet op voorbaat kansloos om Jesse Lingard transfervrij binnen te hengelen. Uit een artikel uit 2024 blijkt dat de oud-speler van onder meer Manchester United bij zijn vorige club, het Zuid-Koreaanse FC Seoul, een relatief bescheiden salaris verdiende wat voor de Rotterdammers betaalbaar zou moeten zijn.

Gisteren (woensdag) berichtten Engelse media dat Feyenoord een lijntje heeft uitgegooid richting Lingard, die trainer Robin van Persie nog kent van hun gezamenlijke tijd in Manchester. De inmiddels 33-jarige aanvallende middenvelder kan ook na het verstrijken van de winterse transferdeadline nog worden aangetrokken, aangezien zijn contract bij FC Seoul, waar hij de afgelopen twee jaar speelde, eerder deze winter werd beëindigd.

Artikel gaat verder onder video

Toen Lingard in februari 2024 tekende in Zuid-Korea, onthulde de Daily Mirror dat de Engelsman een relatief bescheiden bedrag van zo'n 20 duizend euro per week ging verdienen. Ter vergelijking: bij zijn laatste Engelse club, Nottingham Forest, was dat volgens The Times maar liefst 235 duizend euro. Omgerekend betekent dat dat Lingard op jaarbasis van ruim 12 miljoen euro naar net iets meer dan één miljoen euro ging toen hij naar Zuid-Korea vertrok.

Hoewel de meeste Feyenoord-spelers het ongetwijfeld met minder moeten doen, lijkt een jaarsalaris van circa een miljoen euro voor de club geen struikelblok te hoeven vormen om Lingard in te lijven.

Jesse Lingard

Jesse Lingard
Leeftijd: 33 jaar (15 dec. 1992)
Positie: AM (C), A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Seoul
7
2
2024
Seoul
26
6
2022/2023
Nottm Forest
17
0
2021/2022
Man Utd
16
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
21
39
56
2
Feyenoord
21
19
39
3
NEC
20
18
38
4
Ajax
21
13
38
5
Sparta
21
-7
35

Complete Stand

