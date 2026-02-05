Prijzengeld KNVB Beker 2025/26: zoveel staat er op het spel

Er zijn nog vier clubs die strijden om de KNVB Beker. Na de kwartfinales mogen PSV, NEC, AZ en Telstar nog dromen van de Dennenappel. Behalve een ticket voor de groepsfase van de Europa League staat er ook prijzengeld op het spel. Maar hoeveel geld valt er te verdienen in de KNVB Beker?

Het prijzengeld in de KNVB Beker is trapsgewijs opgebouwd. Met elke overleefde ronde loopt de financiële beloning verder op. Zelfs clubs die al vroeg worden uitgeschakeld, houden een aardige vergoeding over aan hun deelname. In de tabel onderaan vind je wat er per ronde te verdienen valt.

De club die uiteindelijk de KNVB Beker verovert, strijkt 350.000 euro aan prijzengeld op. Afgelopen seizoen ging die hoofdprijs naar Go Ahead Eagles, dat AZ na strafschoppen versloeg in De Kuip. Voor de Alkmaarders bleef er als verliezend finalist een bedrag van 200.000 euro over.

De bekerwinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Europa League, wat ook weer inkomsten oplevert. Alleen de deelname is al goed voor een startpremie van 4,31 miljoen euro. Daarnaast komt er per gelijkspel 150.000 euro bij, terwijl een overwinning in de groepsfase 450.000 euro oplevert.

Fase in het toernooi Prijzengeld Eerste ronde € 12.500 Tweede ronde € 30.000 Achtste finales € 50.000 Kwartfinales € 80.000 Halve finales € 130.000 Verliezend finalist € 200.000 Winnaar KNVB Beker € 350.000