Live voetbal

Prijzengeld KNVB Beker 2025/26: zoveel staat er op het spel

Nederland introduceert als eerste land extra prijs in bekertoernooi: amateurwinnaar
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
5 februari 2026, 22:33

Er zijn nog vier clubs die strijden om de KNVB Beker. Na de kwartfinales mogen PSV, NEC, AZ en Telstar nog dromen van de Dennenappel. Behalve een ticket voor de groepsfase van de Europa League staat er ook prijzengeld op het spel. Maar hoeveel geld valt er te verdienen in de KNVB Beker?

Het prijzengeld in de KNVB Beker is trapsgewijs opgebouwd. Met elke overleefde ronde loopt de financiële beloning verder op. Zelfs clubs die al vroeg worden uitgeschakeld, houden een aardige vergoeding over aan hun deelname. In de tabel onderaan vind je wat er per ronde te verdienen valt.

Artikel gaat verder onder video

De club die uiteindelijk de KNVB Beker verovert, strijkt 350.000 euro aan prijzengeld op. Afgelopen seizoen ging die hoofdprijs naar Go Ahead Eagles, dat AZ na strafschoppen versloeg in De Kuip. Voor de Alkmaarders bleef er als verliezend finalist een bedrag van 200.000 euro over.

De bekerwinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Europa League, wat ook weer inkomsten oplevert. Alleen de deelname is al goed voor een startpremie van 4,31 miljoen euro. Daarnaast komt er per gelijkspel 150.000 euro bij, terwijl een overwinning in de groepsfase 450.000 euro oplevert.

Fase in het toernooi Prijzengeld
Eerste ronde € 12.500
Tweede ronde € 30.000
Achtste finales € 50.000
Kwartfinales € 80.000
Halve finales € 130.000
Verliezend finalist € 200.000
Winnaar KNVB Beker € 350.000

Wie wint dit seizoen de beker?

Laden...
41 stemmen
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
NEC-speler Kodai Sano

Einde transfersoap: Sano niet naar Ajax

  • ma 2 februari, 19:14
  • 2 feb. 19:14
  • 13
Kodai Sano van NEC

Perez schrikt van afgewezen bod op Sano: ‘Bijna crimineel’

  • di 3 februari, 13:23
  • 3 feb. 13:23
  • 6
Kodai Sano van NEC

VI: Winters vertrek Sano onbespreekbaar voor NEC

  • ma 2 februari, 09:36
  • 2 feb. 09:36
  • 6
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel