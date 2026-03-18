PSV heeft 'tijd én geld' om een 'topspits' te halen als vervanger van , aldus clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De regerend (en aanstaand) landskampioen staat op het punt om de Amerikaan te verkopen aan Fulham, zo werd gisteren (dinsdag) duidelijk.

Fulham meldde zich afgelopen winter al voor Pepi in Eindhoven, maar van een transfer kwam het uiteindelijk niet. Het lijkt er sterk op dat dat slechts afstel, en zeker geen uitstel betekende. Elfrink en transferjournalist Fabrizio Romano maakten dinsdag melding van een akkoord tussen PSV en Fulham, dat minimaal 36 miljoen euro voor Pepi neer gaat tellen. Door bonussen zou dat bedrag nog kunnen oplopen naar zo'n 40 miljoen, bovendien is er óók nog een doorverkooppercentage overeengekomen. Pepi, die persoonlijk al rond is met zijn nieuwe werkgever, wordt naar verwachting deze week nog medisch gekeurd door Fulham.

Door Pepi nú al te verkopen, kiest PSV voor 'zekerheid en dikke winst', schrijft Elfrink. Dat laatste klopt zeker: de Eindhovenaren betaalden in de zomer van 2023 nog zo'n elf miljoen euro aan FC Augsburg om Pepi in te lijven en ontvangen nu minimaal ruim het drievoudige van dat bedrag voor de Amerikaan. Bovendien heeft PSV nu ruim de tijd om over de opvolging van Pepi na te gaan denken.

"De clubleiding van PSV vertrouwt op de scouts en de spelers die zij voor de vervanging van Pepi aandragen", schrijft Elfrink. "Eerder zijn bijvoorbeeld de namen van Álvaro Rodriguez (Elche) en Mika Biereth (AS Monaco) gekoppeld aan PSV, dat nu tijd én geld heeft om een topspits aan te trekken." Daar komt bij dat Alassane Pléa, afgelopen zomer overgenomen van Borussia Mönchengladbach, volgend seizoen terugkeert van de blessure die hem al sinds augustus 2025 aan de kant houdt. "Of hij nog van grote waarde wordt, is afwachten", houdt Elfrink een slag om de arm.