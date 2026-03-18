Live voetbal

'PSV gaat voor 'topspits' als vervanger van Pepi'

18 maart 2026, 08:34
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Voetbaljunk en ervaren redacteur

PSV heeft 'tijd én geld' om een 'topspits' te halen als vervanger van Ricardo Pepi, aldus clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De regerend (en aanstaand) landskampioen staat op het punt om de Amerikaan te verkopen aan Fulham, zo werd gisteren (dinsdag) duidelijk.

Fulham meldde zich afgelopen winter al voor Pepi in Eindhoven, maar van een transfer kwam het uiteindelijk niet. Het lijkt er sterk op dat dat slechts afstel, en zeker geen uitstel betekende. Elfrink en transferjournalist Fabrizio Romano maakten dinsdag melding van een akkoord tussen PSV en Fulham, dat minimaal 36 miljoen euro voor Pepi neer gaat tellen. Door bonussen zou dat bedrag nog kunnen oplopen naar zo'n 40 miljoen, bovendien is er óók nog een doorverkooppercentage overeengekomen. Pepi, die persoonlijk al rond is met zijn nieuwe werkgever, wordt naar verwachting deze week nog medisch gekeurd door Fulham.

Artikel gaat verder onder video

Door Pepi nú al te verkopen, kiest PSV voor 'zekerheid en dikke winst', schrijft Elfrink. Dat laatste klopt zeker: de Eindhovenaren betaalden in de zomer van 2023 nog zo'n elf miljoen euro aan FC Augsburg om Pepi in te lijven en ontvangen nu minimaal ruim het drievoudige van dat bedrag voor de Amerikaan. Bovendien heeft PSV nu ruim de tijd om over de opvolging van Pepi na te gaan denken.

"De clubleiding van PSV vertrouwt op de scouts en de spelers die zij voor de vervanging van Pepi aandragen", schrijft Elfrink. "Eerder zijn bijvoorbeeld de namen van Álvaro Rodriguez (Elche) en Mika Biereth (AS Monaco) gekoppeld aan PSV, dat nu tijd én geld heeft om een topspits aan te trekken." Daar komt bij dat Alassane Pléa, afgelopen zomer overgenomen van Borussia Mönchengladbach, volgend seizoen terugkeert van de blessure die hem al sinds augustus 2025 aan de kant houdt. "Of hij nog van grote waarde wordt, is afwachten", houdt Elfrink een slag om de arm.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
  • Ticketshop
Reageren
Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Net binnen

Meer nieuws

Ricardo Pepi

PSV
Team: PSV
Leeftijd: 23 jaar (9 jan. 2003)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
19
10
2024/2025
Jong PSV
1
1
2024/2025
PSV
18
11
2023/2024
Jong PSV
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws