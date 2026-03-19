PSV presenteert plannen voor nieuw stadion met zo’n 55.000 toeschouwers

19 maart 2026, 18:23   Bijgewerkt: 18:41
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

PSV heeft donderdagavond de plannen voor de verbouwing van het Philips Stadion gedeeld. Het stadion in Eindhoven zal een capaciteit krijgen die vermoedelijk tussen de 52.000 en 58.000 toeschouwers ligt. De verbouwing moet in 2030 worden afgerond.

PSV heeft al tijden de ambitie om de thuishaven te verbouwen om de capaciteit te verhogen. Daarvoor kreeg het ruim een week geleden groen licht van de gemeente Eindhoven. Donderdagavond heeft de koploper de plannen voor de verbouwing van het Philips Stadion gedeeld.

Momenteel biedt het stadion plaats aan 35.000 toeschouwers, maar na de verbouwing moet dit aantal tussen de 52.000 en 58.000 komen te liggen. Of het stadion ook daadwerkelijk het grootste van Nederland wordt, moet nog blijken: de Johan Cruijff ArenA heeft die eer nu in handen met 56.120 plaatsen.

De verbouwing van het Philips Stadion moet in 2027 van start gaan en zou in 2030 afgerond moeten zijn. De huidige vorm van het stadion zal grotendeels behouden blijven, maar het dak zal wel verdwijnen. Om de bestaande structuur zal een omhulsel worden gemaakt, waar aan alle zijden van het stadion een derde ring aan wordt opgehangen. Aan het einde van het project wordt er ook een nieuw dak op het stadion geplaatst. Volgens het Eindhovens Dagblad moet de hele verbouwing naar verwachting 350 tot 450 miljoen euro kosten.

Gedurende de verbouwing zal het Philips Stadion wel gewoon gebruikt kunnen worden voor wedstrijden. Daardoor zal PSV in deze periode niet hoeven uit te wijken naar een andere locatie.

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Lees ook:
Ajax-trainer Fred Grim

Ajax ontslaat Fred Grim

  • zo 8 maart, 18:57
  • 8 mrt. 18:57
  • 19
Sean Steur

Interview Sean Steur valt volledig verkeerd bij Mario Been

  • zo 15 maart, 09:06
  • 15 mrt. 09:06
  • 7
AJASPA

Teruglezen | Hoe een fris Ajax oppermachtig was tegen Sparta bij het debuut van Garciá

  • za 14 maart, 20:55
  • 14 mrt. 20:55
  • 6
Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44

