Eén van de eerste dossiers voor Earnest Stewart voor seizoen 2026/27 is het aantrekken van een nieuwe spits bij PSV. De Eindhovenaren gaan hoogstwaarschijnlijk afscheid nemen van , die naar Fulham vertrekt. De eerste potentiële opvolgers zijn inmiddels al gesignaleerd: , en . Een profiel van het drietal.

Pepi ondergaat woensdag zijn medische keuring bij Fulham, waarna hij spoedig zijn handtekening zal zetten onder een contract dat ingaat in het volgende seizoen. Dat betekent dat technisch directeur Stewart enkele maanden heeft om een nieuwe aanvalsleider te vinden. Volgens De Telegraaf zijn Ugalde, Biereth en Rodríguez in beeld.

Manfred Ugalde

De bekendste naam van het drietal is die van ex-FC Twente-speler Manfred Ugalde. De 23-jarige spits van Spartak Moskou heeft uiteraard een verleden in de Eredivisie, waar hij tussen 2021 en 2023 in de Grolsch Veste speelde. Bij Twente maakte hij liefst 22 doelpunten, waarna hij een omstreden transfer naar Rusland maakte.

In Moskou is Ugalde uitgegroeid tot een vaste basiskracht. Na zijn eerste halfjaar, waarin hij vooral moest wennen aan het Russische voetbal, was hij direct trefzeker: in zijn eerste hele seizoen maakte hij achttien doelpunten. Dit seizoen staat de teller op vier goals.

Opvallend is dat Ugalde in januari al in beeld was bij de clubleiding van PSV. Toen Fulham zich eind winter nog wilde versterken met Pepi, informeerden de Eindhovenaren bij Spartak Moskou naar een huurdeal met koopoptie voor Ugalde, maar dit bleek toen niet te realiseren. Nu Pepi vertrekt, komt de Costa Ricaan mogelijk opnieuw in beeld, en wordt zijn transferprijs geschat op ongeveer twintig miljoen euro.

Mika Biereth

Ook Mika Biereth wordt genoemd als mogelijke vervanger van Ricardo Pepi. De Deense spits genoot zijn opleiding bij Arsenal, waar hij lange tijd gold als groot talent. Dat leidde tot een reeks verhuurperiodes om zich verder te ontwikkelen. Eén van die haltes was RKC Waalwijk, maar dat avontuur viel tegen: hij scoorde slechts twee keer in dertien optredens.

In het buitenland wist Biereth zijn carrière echter nieuw leven in te blazen. Via omzwervingen bij Motherwell en Sturm Graz groeide hij langzaam uit tot een completere spits. Inmiddels staat hij onder contract bij AS Monaco, waar hij zich in korte tijd in de kijker heeft gespeeld. Die ontwikkeling vertaalt zich ook in zijn marktwaarde, die inmiddels boven de dertig miljoen euro ligt.

Kijk je naar de statistieken van Mika Biereth, dan ontstaat een duidelijk beeld van zijn speelstijl. Biereth is geen spits die simpelweg veel scoort: zijn non-penalty goals en xG (verwachte goals) liggen relatief laag, en zijn conversie (het percentage van zijn kansen dat hij daadwerkelijk afrondt) blijft ook achter. Daartegenover staat dat hij vaak in het strafschopgebied aan de bal komt en regelmatig kansen creëert voor zijn ploeggenoten (verwachte assists). Dit laat zien dat Biereth een spits is die goed meeloopt in het spel en actief betrokken is bij de opbouw van de aanval.

Zijn stijl laat zich het best omschrijven als een meevoetballende spits. Hij zakt geregeld uit om mee te combineren, zoekt de juiste ruimtes en helpt mee kansen te creëren. Tegelijkertijd is hij geen klassieke targetman: in luchtduels en fysieke één-tegen-één-situaties scoort hij laag. Zijn relatief hoge marktwaarde kan een struikelblok zijn voor PSV, maar een huurdeal zou een mogelijke oplossing kunnen zijn.

Álvaro Rodríguez

De jongste optie op de lijst is Álvaro Rodríguez. De 21-jarige spits van Elche CF genoot zijn opleiding bij Real Madrid en geldt als een klassieke nummer negen met veel potentie. In Spanje krijgt hij de minuten om zich verder te ontwikkelen, wat terug te zien is in zijn profiel.

Zijn grootste kracht is positionering. Met een non-penalty xG (verwachte goals zonder strafschoppen) in het 93e percentiel komt Rodríguez bijna altijd in kansrijke situaties terecht. Ook zijn touches in the box (balcontacten in het strafschopgebied) liggen met het 68e percentiel bovengemiddeld. Tegelijkertijd blijft zijn rendement nog achter: zijn conversie van 21e percentiel laat zien dat hij nog te weinig van deze kansen afrondt.

Waar hij zich echt onderscheidt, is fysiek. Met 96e percentiel in luchtduels en 89e percentiel in offensieve duels is hij dominant als aanspeelpunt. Daarmee is hij een totaal ander type dan bijvoorbeeld Biereth: minder meevoetballend, maar juist sterker in de zestien en in duels. Zijn huidige marktwaarde bedraagt volgens FootballTransfers zo’n zeven miljoen euro.