beschikt over een aflopend contract bij Internazionale en kan komende zomer dus transfervrij vertrekken. Volgens Nicolò Schira zijn er al de nodige clubs die interesse tonen in de Nederlandse verdediger, maar ook Inter zou hem een aanbieding hebben gedaan.

De Vrij maakte in de zomer van 2018 de overstap van Lazio naar Inter, waar hij zich ontwikkelde tot belangrijke kracht. Dit seizoen kwam de Nederlander echter minder in het stuk voor en speelde hij slechts vijftien duels in alle competities. Afgelopen weekend wist de Italiaanse topclub met De Vrij op de bank de Italiaanse landstitel te veroveren, zijn derde in Milanese dienst.

Artikel gaat verder onder video

De toekomst van De Vrij is nog onzeker, aangezien hij over een contract tot komende zomer beschikt. De 79-voudig international kan zodoende transfervrij naar een nieuwe club en heeft volgens transferexpert Schira over interesse niets te klagen. Volgens de journalist houden Benfica en Olympiakos de situatie van de mandekker in de gaten, terwijl ook clubs uit Saudi-Arabië, Turkije en de Premier League op het vinkentouw zitten.

Een langer verblijf bij Inter is echter ook nog een optie voor De Vrij. De Nederlander zou namelijk een aanbod voor een nieuw contract tot medio 2027 hebben ontvangen, die hij momenteel in beraad zou hebben. In dat geval zou hij wel flink moeten inleveren qua salaris en lijkt ook zijn kans op speeltijd komend seizoen gering.