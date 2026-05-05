Volop interesse in transfervrije De Vrij, vertrek bij Inter geen uitgemaakte zaak

5 mei 2026, 06:25
Foto: © Imago
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Stefan de Vrij beschikt over een aflopend contract bij Internazionale en kan komende zomer dus transfervrij vertrekken. Volgens Nicolò Schira zijn er al de nodige clubs die interesse tonen in de Nederlandse verdediger, maar ook Inter zou hem een aanbieding hebben gedaan.

De Vrij maakte in de zomer van 2018 de overstap van Lazio naar Inter, waar hij zich ontwikkelde tot belangrijke kracht. Dit seizoen kwam de Nederlander echter minder in het stuk voor en speelde hij slechts vijftien duels in alle competities. Afgelopen weekend wist de Italiaanse topclub met De Vrij op de bank de Italiaanse landstitel te veroveren, zijn derde in Milanese dienst.

De toekomst van De Vrij is nog onzeker, aangezien hij over een contract tot komende zomer beschikt. De 79-voudig international kan zodoende transfervrij naar een nieuwe club en heeft volgens transferexpert Schira over interesse niets te klagen. Volgens de journalist houden Benfica en Olympiakos de situatie van de mandekker in de gaten, terwijl ook clubs uit Saudi-Arabië, Turkije en de Premier League op het vinkentouw zitten.

Een langer verblijf bij Inter is echter ook nog een optie voor De Vrij. De Nederlander zou namelijk een aanbod voor een nieuw contract tot medio 2027 hebben ontvangen, die hij momenteel in beraad zou hebben. In dat geval zou hij wel flink moeten inleveren qua salaris en lijkt ook zijn kans op speeltijd komend seizoen gering.

Bijlow Oranje

Opluchting voor Bijlow: WK-droom is nog steeds springlevend

  29 apr. 08:40
  • 1
Italiaanse scheidsrechtersbaas verdacht van fraude en bevoordeling van Inter

  26 apr. 10:25
Italië in de ban van escortschandaal met voetballers AC Milan en Inter

  21 apr. 17:28
Stefan de Vrij

Stefan de Vrij
Internazionale
Team: Inter
Leeftijd: 34 jaar (5 feb. 1992)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Inter
9
0
2024/2025
Inter
26
3
2023/2024
Inter
25
1
2022/2023
Inter
27
1

Meer info

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
1
Inter
35
51
82
2
Napoli
35
19
70
3
Milan
35
19
67
4
Juventus
35
28
65
5
Roma
35
23
64

