Gianluca Rocchi heeft zijn functie als manager scheidsrechterszaken in Italië per direct neergelegd vanwege een grootschalig onderzoek naar sportfraude. De openbaar aanklager in Milaan verdenkt de scheidsrechtersbaas van de Serie A en B van medeplichtigheid aan sportfraude, waarbij hij aanstellingen en VAR-beslissingen zou hebben beïnvloed. Rocchi zou in dit proces specifiek hebben geprobeerd om Inter Milan te bevoordelen.

De zaak kwam aan het rollen na een klacht van een voormalig assistent-scheidsrechter en richt zich op diverse omstreden momenten uit eerdere seizoenen. Naast Rocchi is ook Andrea Gervasoni, een prominent lid van de scheidsrechterscommissie, als verdachte aangemerkt en inmiddels teruggetreden. Aanstaande donderdag moet Rocchi zich in Milaan melden voor een officieel verhoor.

In het dossier worden diverse concrete incidenten aangehaald, waaronder een opvallende ingreep tijdens het duel tussen Parma en Udinese in maart vorig jaar. Rocchi zou hierbij actieve druk hebben uitgeoefend op VAR om scheidsrechter Fabio Maresca naar het scherm te roepen voor een strafschop. Volgens de aanklager klopte Rocchi meermaals fysiek op het raam van de VAR-kamer om de besluitvorming te sturen. Paterna twijfelde aanvankelijk over de vermeende handsbal: "Kijk naar de positie van de arm. Het lijkt erop dat die tegen het lichaam hangt", maar ging na de inmenging toch overstag: "Het is mogelijk een penalty". Ook bij een elleboogstoot van Inter-speler Alessandro Bastoni tegen Hellas Verona zou de VAR in samenspraak met anderen bewust niet hebben ingegrepen.

Daarnaast wordt Rocchi ervan verdacht de scheidsrechtersaanstellingen rondom wedstrijden van Inter te hebben gemanipuleerd. Zo zou hij Daniele Doveri hebben weggehaald bij het duel tussen Bologna en Inter, omdat de Milanese club ontevreden was over zijn eerdere optredens. Doveri werd vervangen door Andrea Colombo en vervolgens doorgeschoven naar de bekerderby tegen AC Milan. Inter zelf reageert verbijsterd op de aantijgingen en benadrukt dat er geen clubbestuurders worden onderzocht. De clubleiding heeft uit onvrede een mediastilte afgekondigd voor de competitiewedstrijd van vandaag tegen Torino.

Om de rust binnen het scheidsrechterskorps te waarborgen, heeft Rocchi besloten zijn taken voorlopig neer te leggen. De Italiaanse voetbalbond heeft dit besluit inmiddels bevestigd en beraadt zich momenteel op verdere tuchtrechtelijke stappen. De scheidsrechtersbaas zelf ontkent alle beschuldigingen en stelt dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld. "Ik ben er zeker van dat ik er ongeschonden en sterker dan voorheen uitkom", aldus de verdachte manager.