In het stadion van FC Schalke 04 is donderdagochtend het levenloze lichaam van een 65-jarige man aangetroffen, dat meldt Bild. Het slachtoffer, een inwoner van Gelsenkirchen, lag naar alle waarschijnlijkheid al sinds woensdagmiddag onopgemerkt in een van de herentoiletten van de Veltins-Arena. Volgens de Duitse autoriteiten is er geen sprake van een misdrijf; de recherche gaat uit van een natuurlijke doodsoorzaak. De man had eerder die dag een evenement in het stadion bijgewoond.

De vondst werd rond 08:00 uur gedaan door een medewerker van de schoonmaakploeg tijdens een routinecontrole. Bij het openen van een afgesloten toiletdeur trof zij de man op de grond aan, waarna de direct ingeschakelde hulpdiensten niets meer voor hem konden betekenen. De politie van Gelsenkirchen heeft het onderzoek naar de toedracht inmiddels afgerond en stelt dat de man is bezweken aan een medisch probleem. "Onderzoekers vermoeden dat de man in het toilet een hartaanval of beroerte heeft gekregen en vervolgens bewusteloos is geraakt", zo meldde de Duitse pers.

Op de bewuste woensdag vonden er verschillende activiteiten plaats in het stadion. De man was als bezoeker aanwezig bij de officiële presentatie van de nieuwe hoofdsponsor BEUMER Group. Eerdere geruchten dat het slachtoffer verdwaald zou zijn geraakt tijdens een stadionrondleiding, zijn door de club nadrukkelijk ontkend. Naar alle waarschijnlijkheid is de man rondom de presentatie naar het toilet gegaan en daar onwel geworden.

Schalke heeft gereageerd op het tragische voorval. Een woordvoerder van de club liet weten diep bedroefd te zijn en de politie met alle beschikbare middelen te ondersteunen in het onderzoek naar de exacte toedracht. "Schalke 04 betuigt zijn diepste medeleven aan de nabestaanden", zo luidt de officiële verklaring. De vereniging heeft besloten om voorlopig geen verdere inhoudelijke details over de identiteit van de man naar buiten te brengen, uit respect voor de privacy van de familie.