Theo Janssen ziet probleem in Oranje-linie: 'Het is te veel van hetzelfde'

Theo Janssen maakt zich zorgen over het Nederlands elftal in aanloop naar de WK-openingswedstrijd tegen Japan. De oud-international is niet onder de indruk van het spel dat Oranje in de oefenduels tegen Algerije en Oezbekistan liet zien en ziet vooral op het middenveld een groot probleem.

De ploeg van bondscoach Ronald Koeman kende geen vlekkeloze voorbereiding op het wereldkampioenschap. Na de nederlaag tegen Algerije wist Oranje weliswaar te winnen van Oezbekistan, maar ook in dat duel overtuigde het spel niet. Dat viel ook Janssen op. Gevraagd naar de positieve punten van het optreden tegen Oezbekistan moest de voormalig middenvelder diep graven. “Er stonden elf spelers op het veld”, reageerde hij cynisch. Vervolgens gaf hij een veel kritischere analyse van het optreden van Oranje. “Voetballend is het gewoon niet goed. Je kan wel zeggen: we hebben veel kwaliteit. Dat hebben we ook zeker wel.”

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Volgens Janssen schuilt het grootste probleem op het middenveld. In de afgelopen oefenwedstrijden koos Koeman voor een middenlinie met Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders en Ryan Gravenberch, maar die combinatie overtuigt de oud-speler allerminst. Janssen vindt dat Koeman voor de start van het WK nog moet ingrijpen. Volgens hem ontbreekt het aan balans en lopen er te veel spelers rond met vergelijkbare kwaliteiten. “Als je kijkt naar het middenveld: het klopt niet. Ga daar een ander bij zetten, want het is te veel van hetzelfde”, aldus Janssen.

Daarmee sluit hij aan bij de kritiek die ook binnen Oranje zelf klinkt. Ronald Koeman gaf woensdag tijdens zijn persconferentie in Kansas City namelijk aan dat de afstemming op het middenveld beter moet. De bondscoach wees daarbij op de veldbezetting en de onderlinge afstanden tussen zijn middenvelders. Janssen gaat echter nog een stap verder en trekt een harde conclusie als er niets verandert. “Als we doorsukkelen, zijn we geen wereldkampioen”, besloot hij stellig.

Met de WK-opener tegen Japan voor de deur neemt de druk op Oranje daarmee verder toe. De wedstrijd van zondag moet uitwijzen of Koeman vasthoudt aan zijn huidige middenveld of toch gehoor geeft aan de groeiende kritiek.