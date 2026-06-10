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Koeman ziet verbeterpunt voor Oranje-middenveld: 'Het gaat allemaal om afstanden'

10 juni 2026, 20:31
Koeman ziet verbeterpunt voor Oranje-middenveld: 'Het gaat allemaal om afstanden'
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Ronald Koeman heeft woensdag tijdens een persconferentie in Kansas City aangegeven dat de veldbezetting op het middenveld van Oranje beter moet. In de aanloop naar de WK-openingswedstrijd tegen Japan van zondag analyseerde de bondscoach het functioneren van de as van zijn ploeg.

Oranje speelde eerder deze maand oefenduels tegen Algerije en Oezbekistan. In beide wedstrijden bestond het middenveld uit Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders en Ryan Gravenberch. Volgens Koeman ligt er nog werk in de onderlinge afstemming. “Dat is vooral in het hart van je elftal erg belangrijk,” aldus de bondscoach. “Of je speelt met twee zessen, of met een zes, een acht en een tien: dat is dan toch steeds weer anders.”

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De trainer benadrukt dat vooral de positionering cruciaal is. “Je moet niet te dicht bij elkaar komen, maar je moet een verlengstuk zijn voor je verdedigers,” vervolgde hij. Volgens Koeman hangt de rol van het middenveld sterk samen met de organisatie achter hen. “Waar je staat ligt dan ook weer aan de verdedigers: als zij meer aangesloten zijn, moeten je zessen hoger op het veld komen te staan. Het gaat allemaal om afstanden.”

Ook in de opbouw ziet de bondscoach nog verbeterpunten richting het duel met Japan in Dallas. “Soms moet je geduld hebben, soms moet je als zes helpen in de opbouw als je centrale verdedigers onder druk worden gezet. Worden ze dat niet, dan moet je juist wegblijven. Ik noem nu iets op waardoor het spel soms moeilijk is, terwijl je die ruimtes wel kan zoeken. Dat is wat er op het middenveld beter moet,” besloot Koeman.

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Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

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