hield na afloop gemengde gevoelens over aan het gelijkspel tegen NEC. De verdediger van FC Twente zag zijn ploeg een sterke eerste helft niet doortrekken, maar in de slotfase alsnog dicht bij de winst komen.

“In de laatste minuten win je hem bijna nog”, zegt Bart van Rooij na afloop tegen Sander Kamphof van FCupdate. “Ik stond er goed voor en dacht echt dat die bal erin zou vliegen. Je hoopt dan dat hij via de paal nog binnenvalt, maar dat zat er net niet in.”

Artikel gaat verder onder video

Toch overheerste bij Van Rooij niet alleen teleurstelling. “Het is jammer dat je die goede eerste helft niet beloont en het in de tweede helft minder wordt. Maar als je het hele wedstrijdbeeld bekijkt, mag je met een punt leven.”

Twente verliest grip na rust

Waar Twente voor rust de bovenliggende partij was, kantelde het duel na de pauze. Volgens Van Rooij lag dat vooral aan het eigen spel. “Je zag dat NEC sterker werd en dat wij slordiger aan de bal waren. Daardoor kwamen we minder bij hun goal en speelden we het te veel op onze eigen helft.”

Dat maakte het lastiger om de wedstrijd naar zich toe te trekken, al bleef Twente wel gevaarlijk in de slotfase. “Dan zie je dat er toch nog een moment komt waarop je hem kan winnen. Dat maakt het wel zuur dat die bal er niet in gaat.”

Strijd om plek twee wordt lastiger

Door het gelijkspel lijkt de tweede plaats verder uit zicht te raken voor Twente. Het gat is opgelopen, maar Van Rooij wil zich daar niet te veel op focussen. “Je bent nu wel afhankelijk van anderen, dat is duidelijk. Maar wij moeten vooral naar onszelf kijken en zorgen dat we de laatste drie wedstrijden zo goed mogelijk spelen en zoveel mogelijk punten pakken.”

Hij beseft dat het programma pittig is. “We hebben een van de moeilijkste schema’s, maar dit seizoen hebben we juist tegen sterke tegenstanders goede resultaten gehaald. Dat geeft wel vertrouwen.”

Weerzien met NEC en geruchten over toekomst

Voor Van Rooij had het duel ook een persoonlijk tintje. De verdediger speelde eerder bij NEC en keek met plezier terug op het weerzien. “Ik vind het altijd leuk om tegen deze club te spelen. Je ziet veel oude ploeggenoten en mensen binnen de club. Dat maakt het speciaal.”

Ook werd hij gevraagd naar de geruchten rond zijn toekomst. Die neemt hij met een korrel zout. “Soms zie je dingen voorbij komen waarvan je denkt: waar komt dat vandaan? Dan vraag je het aan je zaakwaarnemer en die weet van niks. Ik maak me er niet druk om, ik focus me gewoon op mijn wedstrijden.”

Tot slot droomt Van Rooij hardop van een bijzonder scenario. “Champions League-voetbal met Twente zou natuurlijk heel mooi zijn. Maar het is simpel: wedstrijd voor wedstrijd.”