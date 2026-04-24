Bizarre taferelen: Den Bosch - ADO gestaakt na goal van bezoekers

Opmerkelijke taferelen bij de wedstrijd tussen FC Den Bosch en ADO Den Haag in de Keuken Kampioen Divisie. Fans van Den Bosch waren blij na het openingsdoelpunt van ADO, waarna het duel even werd gestaakt.

Het was een vreemde gewaarwording op De Vliert. Vanaf de eerste minuut werd ADO toegejuicht door de thuissupporters, die in de 25ste minuut kregen waar ze op hoopten: Sekou Sylla opende de score voor ADO.

Sylla kwam vrij in het strafschopgebied van Den Bosch en haalde uit; de bal verdween via een Bosschenaar achter keeper Pepijn van de Merbel. "We are going up!", zongen blije Den Bosch-fans vervolgens. "Tien, tien, tien!", klonk het ook.

Het werd na het doelpunt echter onrustig op de tribune. Er ontstond een vechtpartij: niet alle fans waren er blij mee dat er werd gejuicht voor ADO, zo leek het. Nadat een ADO-sjaal werd gesignaleerd op de tribune, sloeg de vlam in de pan. Boze Den Bosch-fans klommen over de hekken om verhaal te halen. De wedstrijd werd stilgelegd door arbiter Rob Dieperink, maar kon vrij snel weer worden hervat.

Waarom willen fans een nederlaag voor Den Bosch?

Den Bosch kan strategisch profiteren van een nederlaag tegen ADO, doordat de wedstrijd directe invloed heeft op de periodestand. Als ADO wint, is de kans groter dat Vitesse buiten de top twee van de periode blijft. In dat scenario wordt het resterende play-offticket toegekend via de eindranglijst, waar Den Bosch als nummer negen al vaststaat. Omdat de club zelf niet meer kan stijgen of dalen, is verliezen paradoxaal genoeg de meest zekere route naar de nacompetitie.