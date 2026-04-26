Dirk Kuyt heeft aangegeven dat de prestaties van huurling bij FC Dordrecht momenteel onvoldoende zijn voor een stap naar het eerste elftal van Feyenoord. De hoofdtrainer, die in april een mondeling akkoord bereikte over een contractverlenging van twee seizoenen aan de Krommedijk, is kritisch op de Mexicaanse spits.

Carrillo werd dit seizoen door Feyenoord tijdelijk ondergebracht in de Keuken Kampioen Divisie om vlieguren te maken in het betaald voetbal. De Rotterdammers namen de aanvaller vorig jaar in februari over van Santos Laguna. Tot op heden wist de spits zich nog niet echt te onderscheiden in het elftal van Kuyt. In de 33 competitiewedstrijden die hij dit seizoen speelde, kwam hij slechts tot vier doelpunten. Voorlopig lijkt hij dan ook nog niet klaar voor een rol in de hoofdmacht van Feyenoord.

In het programma Goedemorgen Eredivisie gaf Kuyt zijn eerlijke oordeel over de spits. "Van Carrillo had ik op dit moment al meer verwacht", zo laat de trainer weten. Toch wil hij de jonge speler niet direct afschrijven en wees hij naar de stormachtige ontwikkeling van Ayase Ueda. De Japanner is in het huidige seizoen de onbetwiste topscorer van de Eredivisie. "Als we kijken naar Ayase Ueda dit seizoen en vorig seizoen, dan hadden een aantal mensen gedacht: Ueda gaat verkocht worden en nu is Ueda topscorer van de competitie", aldus Kuyt. Hij benadrukt dat Carrillo te maken heeft met de hoge verwachtingen die zijn voorganger Santiago Gimenez heeft achtergelaten, en dat de faciliteiten in Dordrecht anders zijn dan op Varkenoord. "Op dit moment is het niet voldoende wat hij gepresteerd heeft, daar zijn we het met zijn allen over eens", concludeert de trainer.